Dios, los apóstoles y el hijo del fútbol

Vista de la estatua dedicada a Johan Cruyff que estaba situada en 2020 en la explanada frente al antiguo Camp Nou con el cartel publicitario que ocupaba la fachada de la grada de Tribuna / EFE

Han pasado diez años de la muerte de Johan Cruyff y seguimos invocándole como se invoca a los dioses: cuando falta luz, cuando sobra ruido, cuando el presente no alcanza, se convierte en nuestro refugio moral.

Cruyff no fue solo jugador y entrenador, lo convertimos en mito y lo reconocemos como el padre intelectual del significado del barcelonismo desde su llegada. Primero en el campo, de forma fugaz, retornó al club a la senda de la victoria. Posteriormente en el banquillo, nos descubrió el camino.

Convirtió un club acomplejado en una idea orgullosa de sí misma. Nos enseñó que ganar estaba bien, pero que hacerlo sin traicionarse era mejor. No solo transformó un club, cambió la fe de un sentimiento.

Y conviene decirlo sin complejos: en términos ideológicos, Johan está por encima de cualquier otro porque su misión fue constitucional. Un profeta que definió un credo diáfano: la pelota manda, el espacio decide, el talento no se negocia y el miedo te conduce a perder.

Todo lo que vino después nace, en mayor o menor medida, de esa biblia. Todo aquel que ha tenido un rol en el Barça ha tenido que dialogar con su sombra. Para entenderla, para abrazarla, para actualizarla.

Pero una cosa es fundar una doctrina y otra muy distinta levantar la catedral. Y ahí el relato necesita una recreación. Porque la grandeza más alta, la que convirtió al Barça en una referencia mundial sostenida, no fue obra exclusiva del dogma cruyffista. Fue la suma de una idea y de unos ejecutores extraordinarios.

Fueron Frank Rijkaard, Pep Guardiola y Luis Enrique, cada uno a su manera, quienes convirtieron un pensamiento en una maquinaria histórica. Los apóstoles, los intérpretes, unos nombres que no se limitaron a repetir el evangelio, sino que lo empujaron más allá, redefiniéndolo, buscando distintos idiomas competitivos.

Rijkaard devolvió la dignidad y el orden. Guardiola sublimó el sistema buscando tocar la perfección. Luis Enrique le añadió la velocidad, la verticalidad y la ferocidad contemporánea que exigía otro fútbol. Los tres mejoraron un discurso conceptual hasta aterrizarlo hegemónicamente. No administraron una herencia: la redimensionaron.

Aunque nada sería igual sin el nacimiento del mesías. Leo Messi creció y mamó esa tradición. Porque toda creencia necesita un milagro visible, una encarnación, una prueba viviente de que la fe tiene sentido.

Cruyff fue Dios. Los entrenadores, sus apóstoles. Pero Messi fue nuestro Jesús: el hijo de ese fútbol, el que pisó el césped para evangelizar en cada partido a infieles. El que convirtió la idea en carne, regate, pase y gol. El elegido que sometía cualquier herejía que dudaba de nuestro pensamiento. Sin Messi, la liturgia habría seguido siendo hermosa, con él se volvió en incontestable.

Por eso, en este décimo aniversario, conviene poner a cada cual en su altar. Cruyff nos dio el Génesis. Rijkaard, Guardiola y Luis Enrique escribieron los hechos. Messi obró los milagros. Y entre todos levantaron el evangelio más maravilloso del fútbol. Los relatos lo son todo en la vida porque el resto es un misterio. Por los siglos de los siglos, amén.