El dilema de la cantera del Barça: no todos caben

Duele que Aleix Garrido tenga que buscarse la vida fuera del Barça después de 13 años de azulgrana; duele que Arnau Pradas o Hugo Alba, dos estandartes del Juvenil A campeón de Europa, tampoco tengan sitio. Pero es que no todos pueden caber por más que el FC Barcelona se haya convertido, por fin y quizás por las circunstancias, en un club que mira sin complejos a La Masia.

Los amantes del fútbol base blaugrana asisten en los últimos días a 'bombardeos' de nombres para el primer quipo del Barça. Joan Garcia ya está fichado y ahora la pregunta es saber qué pasará con la proyección de Ander Astralaga o los que vienen detrás. Luis Díaz, Nico Williams... jugadores de un altísimo nivel, que un club de la grandeza del Barça debe intentar 'pescar', pero que, indefectiblemente, pueden tapar el paso de canteranos con una grandísima proyección, en este caso extremos, como el ahora lesionado Dani Rodríguez.

No se trata der ser populistas con La Masia, pese a la ilusión de ver un once titular formado por canteranos, como tampoco de considerar que no valen, pues ya han demostrado de sobra los Lamine, Cubarsí, Casadó, Balde o Marc Bernal su capacidad ya no solo de jugar en la élite, sino de triunfar por todo lo alto.

Lamine es un caso excepcional, un futbolista llamado al Balón de Oro cuando apenas lleve unos meses siendo mayor de edad, pero su explosión hubiera llegado más tarde si Ousmane Dembélé no hubiera decidido dejar el Barça y dejar al entonces entrenador, Xavi Hernández, despechado.

Los otros futbolistas quizás ni hubieran llegado todavía de no haber sido por la apuesta y confianza primero del propio Xavi, y después, de un Hansi Flick a quien no se le puede pedir más en este sentido. Sin haber 'mamado' barcelonismo anteriormente, ha tenido la valentía con los canteranos que les faltó a entrenadores más cercanos a la casa.

Por eso, aunque duelan algunas salidas, hay que entenderlo y aceptarlo. La fórmula mágica es tan sencilla como difícil de conseguir: canteranos y tres o cuatro futbolistas por los que dejarse la 'pasta' y que marquen realmente las diferencias. Si Joan García debe ser el portero del Barça los próximos 10 años y no hay nadie como él, tampoco los guardametas que subían, pues adelante. Bien fichado.

Y lo mismo con Nico Williams o Luis Díaz, dos jugadorazos. Lo que ya no es tan de recibo es que empiecen a sonar nombres, algunos 'randoms' que no van a mejorar lo que hay en casa. Porque si se vuelve a fichar a medianías, no habremos aprendido nada.