Ya lo dijo Van Gaal... es cuestión de ritmo

El 30 de marzo de 1999 se produjo uno de los hechos que han pasado a la historia del barcelonismo. En un entrenamiento del primer equipo de fútbol, Louis Van Gaal pronunció una frase dirigida a Albert Celades: "¡Tú no tienes ritmo, tú no tienes ritmo!", gritó el entrenador neerlandés. La situación fue subiendo de tono también con Roger Garcia y al final con su hermano Oscar expulsado del entrenamiento. Muchos creen que la frase iba dirigida a él, pero Jaume Marcet y Ferran Correas nos confirman que no.

Casi tres décadas después, la final de la Liga Endesa es más que nunca una final basada en el ritmo. Pedro Martínez cuenta con una plantilla amplia y ha sabido ir puliendo los detalles para convertir los partidos en una continua carrera sin freno, con continuas canastas a la contra y en transición, una defensa extraordinariamente física y argumentos para ganar por fuera (sobre todo) y por dentro. Al final, 80-88 en el electrónico.

El Barça lo intentó todo y consiguió meterle ritmo en el último cuarto hasta empatar (73-73), pero era una guerra que tan solo estaban jugando tres jugadores. La garra de Shengelia, Joel Parra y Brizuela contra un equipo con mayúsculas que cuenta quizá con el mejor jugador de la competición, un Jean Montero al que tuvo el Barça en Andorra. Aunque bueno, a Badio lo tuvo en el filial y lo dejó escapar.

Van Gaal se las tuvo tiesas con Oscar y con Celades / SPORT.es

"Estamos haciendo el máximo con lo que tenemos", vino a decir Xavi Pascual en el descanso. En gran parte no le faltaba razón. Demasiados jugadores 'restados' por diversas circunstancias. Miles Norris descartado al ser el segundo extranjero (enorme error de la dirección deportiva), Juani Marcos lesionado, Satoransky muy justo físicamente, Juan Núñez perdido, Willy Hernangómez apático y Fall, que no jugó al ser incapaz de aguantar este ritmo.

Quedan pocos y aún menos porque Kevin Punter sigue metido en esa nube en la que se instaló hace unos meses. El mejor anotador del equipo está pasando de puntillas por la final, porque el ritmo y la intensidad del Valencia Basket lo están superando. ¡"Tú no tienes ritmo!", le habría gritado Van Gaal este martes y toda la semana pasada.

Xavi Pascual sí preparó cambios para este partido tras el desastre del segundo. Dio galones a Shengelia con gran acierto para que la apuesta no fuese sólo exterior, supo crear espacios en la primera parte para Vesely y movió el banquillo con acierto al hacer coincidir a los cinco jugadores con más garra en los mejores momentos del último cuarto. Aunque claro, es imposible aguantar 10 minutos con cinco magníficos y eso es lo que sucedió.

Xavi Pascual, a la conclusión del partido / VALENTÍ ENRICH

¿Y ahora qué? Lo sucedido en el segundo partido y durante buena parte del tercero invitaría a pensar que ya puede la ACB ir preparando la alfombra roja para coronar el jueves a los 'taronges' en el Palau. Sería la segunda liga en la historia de una entidad modélica y la segunda del club en una temporada extraordinaria en la que el equipo femenino también alzó la Liga Femenina Endesa.

Y ojo, que el Barça lo está dando todo en estas finales e incluso más. Lo que pasa es que el rival es superior en el tema físico y en el número de efectivos útiles. Si a ello se une que en el banquillo tienen a un maestro como Pedro Martínez, la realidad se presenta complicada para las huestes azulgranas. Eso sí, que nadie dude que el miércoles se verá otra batalla y si los valencianos se relajan, perderán.