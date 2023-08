Diga campeonas, no campeones

La selección española ha ganado un merecido Mundial, a pesar de lo que todos ya sabemos. Las imágenes, los gestos y las declaraciones se autoexplican. Hoy no toca insistir en el qué, no hay que ser más aguafiestas de lo estrictamente necesario, creo que todo el mundo lo tiene claro. Veremos cómo se resuelve esto en el futuro próximo.

La victoria del combinado español es principalmente el de una generación de jugadoras que han crecido en un contexto y un momento que les ha permitido llegar en plenitud de condiciones para ganar un Mundial. Miren los títulos en categorías inferiores. De una camada con gran talento asentado en lo que hicieron sus predecesoras para poner los pilares del fútbol femenino.

Sin este grupito de jugadoras que pensando en primera persona, en el último instante, decidió unirse al equipo, porque no se podían permitir dejar pasar una fecha mundialista, hoy no seríamos campeonas (recuerde seleccionador, el género sí que importa cuando se menciona la selección femenina, las campeonas son ellas).

No lo hicieron por España, lo hicieron por ellas. Las deportistas profesionales son ganadoras. Pero no se puede dejar en el olvido a todas las que se han quedado en casa por principios, porque también es suyo, aunque no hayan estado allí. Cito a la mayoría, espero no olvidarme a ninguna de las que podrían haber estado: Mapi León, Lola Gallardo, Patri Guijarro, Claudia Pina, Lucía García, Nerea Eizagirre, Amaiur Sarriegi, Ainhoa Vicente, Laia Aleixandri, Leila Ouahabi, Sandra Paños y Andrea Pereira.

Quizás alguna de las que ha ido parta en dos su medalla para compartirla con sus compañeras. Se merecían ese Mundial tanto como las que lo han ganado, pues en un mundo coherente, hubieran estado la mayoría en el grupo elegido. ¿Se habría ganado el Mundial con ellas? Pues, seguramente con más claridad y más unidad.

Pero volvamos al nudo principal de donde se fundamenta la victoria. Sin una Liga de Fútbol Profesional, que obviamente todavía tiene mucho por mejorar, ya que solo está en mínimos, este grupo no podría dedicarse a este deporte como tocaría y ni técnica ni físicamente tendrían la preparación que tienen. Sin los clubes que apostaron por crear o desarrollar sus equipos femeninos, no hubiera existido la posibilidad de elevar el nivel. Sin un grupo de patrocinadores que apostaron por el deporte femenino, aunque el retorno de la inversión fuera más cualitativo que cuantitativo, tampoco estaríamos aquí. Sin las retransmisiones que empiezan a ofrecer la visibilidad necesaria para que las niñas empezaran a cambiar el género de sus ídolos, no sería posible. Sin partidos en el Camp Nou o el Metropolitano no hubiéramos tenido ese primer baño de masas. Sin páginas en la prensa generalista y deportiva generando notoriedad, tampoco. Sin camisetas a la venta de sus ídolos (ídola no existe para la RAE, inclúyanla, por favor), todo sería insuficiente.

El triunfo garantiza que se incremente la base de practicantes en categorías inferiores. Una sociedad con más mujeres practicando el deporte desde la niñez será mejor. El futuro del deporte debe ser más femenino. El Mundial ayudará en eso mucho. Somos campeonas.