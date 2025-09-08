El difícil equilibrio entre Deco y Pini

SPORT TV

Mercado cerrado y satisfacción moderada en Can Barça. Una vez más, y aunque fuera in extremis, el club solventó la mayoría de los problemas que tenía planteados este verano. Sin brillantez, tampoco nos engañemos, pero pese a no recuperar la norma del 1:1, las incorporaciones y las inscripciones están ahí. Y eso es lo que cuenta.

Pero más allá de los resultados del mercado final, me gustaría profundizar en alguna de las interioridades que marcan el desarrollo del día a día en la gestión del área deportiva del club. Y más concretamente en el curioso rol que desempeñan Deco, mano derecha institucional de Laporta en la parcela deportiva, y Pini Zahavi, mano izquierda por el peso del agente en el vestuario y su amistad presidencial.

El superagente se mueve por los despachos como si estuviera en su casa. Visitas de trabajo casi siempre coronadas con almuerzos y cenas junto a Laporta. Sin embargo, pese a esta conexión tan estrecha, es poco menos que un reto imposible encontrar una imagen en la que se discuta el futuro del primer equipo del Barça con Deco acompañando al presidente y su agente preferido -con permiso de Jorge Mendes-.

Las áreas están bien parceladas y los puntos de fricción, por ahora, se han resuelto sin provocar grandes incendios. Por ejemplo, el caso de Dani Rodríguez.

El delantero del filial, asesorado por la familia Pini Zahavi, tenía bien encarrilada su cesión al Valencia. Pese a ello, Deco, fiel a su política durante los últimos meses, reiteró su deseo de hacer caja con aquellos jugadores de la cantera que no contaran para dar el salto a la plantilla de Flick.

Deco frenó la salida del pupilio de Pini a la espera de encontrar un nuevo destino que antes pasara por caja e incrementara los ingresos originados desde la cantera.

El duelo estaba servido, y al final la gran batalla quedó en un curioso empate sin proclamar vencedores ni vencidos: Pini no se salió con la suya y no cerró la cesión de Dani Rodríguez al Valencia. En contrapartida, el delantero tampoco encontró nuevo acomodo vía traspaso de urgencia. Hoy por hoy, el futbolista sigue en nómina del Barça Atlètic.

Y así mercado tras mercado. El juego de equilibrios se ha convertido en todo un arte, con dos auténticos maestros que por ahora se complementan respetando su ámbito de poder y sin generar polémicas estériles.

Pini Zahavi, al igual que Jorge Mendes, siguen incrementando la nómina de jugadores azulgrana en su amplia agenda de representación. La cantera del Barça es un caramelo y su ascendencia en el primer equipo un atractivo difícil de rechazar. El Barça de Laporta no se entendería sin ellos.