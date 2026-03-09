Las diez preguntas que deberían responder claramente los dos candidatos

Laporta y sus catorce directivos posan ante los fotógrafos y las cámaras en la sede electoral / Defensem el Barça

1. La figura que genera más consenso e ilusión entre el barcelonismo es sin duda Hansi Flick. ¿Cómo le convencerá usted para renovarle y por qué su propuesta es mejor que la del otro candidato?

2. El jugador más cotizado del Barça es Lamine Yamal, por el que suspira media Europa. ¿Aceptaría usted una oferta de 300 millones o más por él a cambio de dejar resuelta la economía del club en este próximo mandato?

3. El socio del Barça ha mostrado su inquietud respecto a qué lugar exacto ocupará su localidad en el renovado Camp Nou. ¿Puede garantizar usted a todos los abonados que podrán mantener una ubicación muy similar a la que tenían anteriormente?

4. Ha habido mucha controversia con la grada de animación: ¿está de acuerdo en que había que reformularla completamente? ¿Por qué?

5. ¿Piensa que, dada la situación económica del club, es inviable bajar los precios para los socios, o cree que podemos ir hacia un modelo en el que unos cuantos turistas ricos puedan sufragar esta rebaja?

6. Messi está hoy muy alejado del club. ¿Cuánto hace que no habla con él? ¿Cuál es su propuesta para restablecer unas relaciones normales? Y, ¿cuál es su plan exacto para ligarlo al Barça institucionalmente cuando se retire del fútbol?

7. El Barça ha renunciado a Unicef, ha llegado a acuerdos controvertidos como el del Congo y mantiene relaciones fluidas con dictaduras del Golfo Pérsico. ¿Cree usted que en la situación actual el Barça debe revisar los valores de los que ha hecho bandera tanto tiempo y anteponer el pragmatismo a la ideología?

8. ¿Sigue creyendo usted que es posible competir al más alto nivel en todas las secciones o que hay que empezar a asimilar que es insostenible económicamente pretender tener un equipo ‘top’ en todos los deportes?

9. Se han conocido comisiones muy altas, como los 50 millones que cobró Darren Dein. ¿Las comisiones son inevitables? ¿Y puede garantizar una transparencia absoluta respecto a las comisiones de los fichajes y de las grandes operaciones institucionales?

10. Es imposible que le desagrade todo de su rival electoral. Diga al menos una propuesta que le guste del programa de su rival y también algo que admire de su personalidad.