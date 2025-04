Un diez para Flick y un reconocimiento para Xavi

Flick ha dado el empujón definitivo a una plantilla que vuelve a codearse con la elite del fútbol europeo / Associated Press/LaPresse / LAP

El espectáculo futbolístico que el Barça está ofreciendo esta temporada es obra de Hansi Flick. Hasta aquí no hay ninguna duda. La transformación del equipo que ha hecho el técnico alemán, sumado a la eficiente gestión del vestuario, su ejemplar comportamiento y el rendimiento que está sacando a todos los futbolistas de la plantilla merece la calificación de diez.

Pocos culés podían soñar a inicios de temporada la evolución que ha sufrido este equipo. Un equipo que contra el Dormunt salió con un once titular formado por diez futbolistas de la pasada temporada. Solo Szczesny, a priori inferior que Ter Stegen, no estaba en la etapa de Xavi. Pues sí, con las mismas caras y los mismos jugadores, el juego del equipo no tiene nada que ver con el de hace un año. Es verdad, como suele explicar Deco, que esta plantilla es tan joven y tan buena que cada año mejora su rendimiento, pero eso no quita que la presencia de Flick ha resultado determinante.

Además, desde su llegada al banquillo azulgrana, ni el presidente ni, por su puesto, el propio entrenador, han especulado con lograr sextetes u otros objetivos irreales. Ahora todo transcurre con mucha más normalidad y tranquilidad. Hay un entrenador que tiene un plan, que sabe cómo aplicarlo, cómo transmitirlo a los suyos y que se ha ganado la credibilidad de todos sus futbolistas y de la afición. Sin duda, Laporta y Deco acertaron plenamente con su fichaje. Así que también aplaudiremos que lo renueven cuanto antes mejor.

Dicho esto, hay que reconocer a Xavi que tuviera la visión de apostar por algunos de los jóvenes futbolistas que mejor rendimiento ofrecen en la actualidad. Posiblemente, a Xavi le faltó experiencia para dirigir una nave de la magnitud del Barça pero, probablemente, sin su visión futbolística, algunas de las actuales estrellas se hubieran quedado por el camino. Lo dicho, un diez para Flick y un reconocimiento para Xavi.