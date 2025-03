¿Y quién dices que ganó?

Flick: "Estoy orgulloso de ser del Barça, no somos el Real" / FC Barcelona

Hoy (ayer para ustedes) es un día importante. Esta noche se juega el que perfectamente podríamos calificar de “partido de la discordia, partido de la vergüenza o partido del escándalo” como ustedes gusten. Un Barça-Osasuna, que, por el más triste, doloso y luctuoso de los motivos tipificados en el reglamento, se podía y debía suspender y que se ha colocado al dictamen y capricho de un llamado “juez único” en una fecha inhóspita e indecente al alterar e impedir, por seguridad y falta de descanso, la libre participación de muchos de sus protagonistas.

Desconozco, a la hora de escribir estas líneas, el resultado del mismo, pero les aseguro que este dato, en este momento y a pocas horas de que se dispute, me trae sin cuidado y no es ni mucho menos lo más relevante del episodio. El mencionado juez y los organismos que le dan amparo y legitimidad, han manchado la competición, la han alterado y la han cubierto de un inquietante halo de sospecha que ya nadie podrá remediar. ¡Qué importa que algún jugador lleve en las piernas más horas de vuelo, inmóvil, que de preparación! ¡Qué importa que alguno de ellos no pueda ni tan siquiera participar por poner en peligro su integridad física! ¡Qué importa que ninguno de los dos equipos apruebe, por déspota y tirana, la fecha y la hora escogida! ¡Qué importa que existan precedentes (casualmente protagonizados por el sagrado y amparado Real Madrid) de fechas alternativas que a catalanes y navarros se les niegan! Jueguen ustedes, y jódanse… Eso es lo que nos ordenan en forma de imposición casposa, dictatorial e inapelable. Y jugaremos, claro que sí.

Flick lo dejo bien claro en la rueda de prensa previa: “Si nos obligan, no tenemos elección, ¿verdad? Pues jugaremos”. Un Flick que, no nos engañemos, no deja de enamorar… ¿En qué universidad de la vida se instruyó este seductor alemán para acertar siempre en fondo y forma? Su integración y liderazgo al frente del primer equipo está resultando digna de una serie de Netflix, representando en riguroso directo y desde su mismísima llegada, una historia de apego y de amor a unos colores, a un proyecto, a un club, a un país y a una cultura, que encandila a toda la entidad mucho más allá de los resultados…

Lo dicho, a jugar y a callar. Es la triste y repetitiva historia de nuestro club. Y espero que mi presidente, al acabar el encuentro esta noche, denuncie alto y claro nuestro sentir, especialmente si ganamos, que llorar cuando se pierde es más propio de los que juegan sin colores en la camiseta y sin alma en el corazón.