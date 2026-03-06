El día que Trump utilizó a Messi

Mezclar política y deporte casi nunca es una buena idea. No soy una ingenua, el deporte es política, como lo es todo. Posicionarse es política. No posicionarse, también.

Por eso la imagen de Leo Messi estrechando la mano de Donald Trump en la Casa Blanca resulta, como mínimo, profundamente inoportuna. No por Messi en sí, ni siquiera por la lógica institucional que a veces envuelve este tipo de actos, sino por el contexto. Siempre es el contexto lo que marca la diferencia.

Trump ha utilizado a una de las figuras más admiradas y queridas del fútbol mundial para proyectar normalidad, prestigio y cercanía. Para lavarse la imagen en un momento especialmente obsceno. En medio de una guerra ilegal con Irán y el mismo día en que han reaparecido nuevos documentos vinculados al caso Epstein que vuelven a situar al presidente de EE. UU. en el centro de unas acusaciones gravísimas. En esta ocasión ha sido acusado de agresión sexual a una menor de 13 años.

Ese es el problema. No la foto en sí, sino lo que la foto tapa. Lo que suaviza. Trump no recibe a Messi solo como presidente, lo hace como un político que conoce perfectamente el valor simbólico de las imágenes y la potencia de apropiarse, aunque sea durante unos minutos, del aura de los ídolos globales.

Hoy en día y en este contexto, una foto con Messi, Luis Suárez, De Paul o cualquiera de estos iconos no es inocente, es puro marketing. Por eso la escena incomoda. Y no solo por Messi.

Antes fue Cristiano Ronaldo. Hace solo cuatro meses el portugués estuvo dando apoyo a Trump en la Casa Blanca por su “coraje, responsabilidad y paz duradera” y resulta que ahora se ha visto obligado a dejar su residencia en Arabia Saudita por la escalada del conflicto armado.

Lo preocupante no es una foto aislada. Es la normalización de que grandes referentes orbiten alrededor de Trump como si todo fuera una simple cuestión protocolaria en medio de una guerra. Oriente Medio debía ser en 2026 uno de los grandes escenarios del deporte mundial. La Fórmula 1, Moto GP, el fútbol asíatico, la Champions League, en tenis, la Next Gen ATP Finals, y la esperada Finalissima entre España y Argentina. Hoy, sin embargo, todo está en el aire. Las imágenes de bombardeos y misiles que nos llegan hablan por sí solas.