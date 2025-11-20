Día de sacar los papeles

Ya no es un secreto: los comentarios despectivos pican. Y en el vestuario del Barça hace tiempo que decidieron convertirlos en combustible. Titulares impresos, tuits colgados en la pared, frases marcadas en rotulador. Después del 7-1 al Bayern escribí que “el ruido alimenta a la bestia”. Y es evidente que cada vez hay más ruido, casi siempre procedente del mismo lugar: Inglaterra.

En los días previos del estreno europeo, incluso el mismo día de ese partido contra el Bayern, en el programa ‘W Golazo’ de CBS Sports algunas exfutbolistas hablaban con solemnidad de que “no sé si el Barça tiene lo suficiente para ganar la Champions” y que “puede ser una Champions muy dura”. Lo justificaban recordando que “la Liga F no es nada competitiva”. Todo sin mencionar que hace apenas unos meses el Barça arrasó al Chelsea en semifinales (8-2 global) y al Wolfsburgo en cuartos (10-2). Después del 7-1 al Bayern, el problema era del rival, que “no era tan difícil”. Claro: solo el campeón de Alemania, con Bühl, Harder, Schüller, Stanway o Tanikawa. Detalles.

Y estos días, más lecciones. En Inglaterra se ha repetido una idea: “El Chelsea está estancado y lo mejor que le puede pasar es jugar contra el Barça porque necesita dar un paso al frente y tiene jugadoras para ello. El Arsenal le ganó al Barça. En España se dejan puntos”. El guion de siempre: si el Barça gana en Liga F, es culpa del nivel; si lo hace en Europa, el rival “no está bien”. Nunca porque el Barça sea mejor. Nunca porque trabaje bien.

Nadie esconde que la Liga F debe crecer mucho y que Inglaterra, en gestión, es un espejo. Pero una cosa no invalida la otra. Y conviene recordar que el Chelsea, aun con bajas importantes (Kerr, Buchanan, Mayra, Hampton, Aspin…), sigue siendo una constelación de estrellas, el club con más presupuesto y mayor masa salarial: un equipo que puede permitirse dejar en el banquillo a Lauren James, Bronze, Baltimore, Nüsken, Charles o Girma. A ellos, al OL que remontó en Turín (3-3) sacando del banquillo a Katoto, Shrader, Sombath y Brand, porque tiene la mejor plantilla del mundo, sí se les puede exigir la perfección. Al Barça no. Al Barça se le debe exigir identidad, valentía, actitud... que juegue bien y que gane, claro. Pero es favorito porque tiene talento y está muy bien trabajado desde hace años.

Hoy, más que nunca, es día de mirar esos papeles colgados en el vestuario —esas frases que llegan desde Inglaterray que hay gente que recopila en 'X' (gracias, Alba; gracias, Cris)— y salir a competir con orgullo. De mandar, de imponerse, de callar. Porque si algo está claro es que el ruido seguirá. Y la bestia, ya lo sabemos, se alimenta sola