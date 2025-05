El 'detrás de las cámaras' de la entrevista con Kevin Punter

La expedición de SPORT que se desplazó al Palau para entrevistar a Kevin Punter / Dani Barbeito

La semana pasada cumplí tres años en este diario. En algo más de 1000 días mal contados, he tenido la fortuna de vivir grandes momentos, la amplia mayoría de ellos tremendamente felices, en los que he contado con la confianza de la casa para acercaros lo mejor de este deporte que tanto nos apasiona como es el baloncesto. Seguro que seguirán siendo muchos más.

Una semana que arrancó con la posibilidad de poder entrevistar a un jugador del Barça de basket, una vez digerida la decepción por la eliminación en la Euroliga, y a pocas semanas de arrancar la andadura en el playoff de la Liga Endesa, con el último título de la campaña en juego. Tras comentarlo con mis superiores, se puso sobre la mesa el nombre de Kevin Punter. Una de las grandes estrellas del equipo, con el que todavía no habíamos charlado con calma y en profundidad este año, más allá de un par de entrevistas rápidas postpartido en los vestuarios.

El reto era interesante, a la vez que complicado. Para alguien cuyo nivel de inglés es el justo para sobrevivir fuera de España, dialogar con alguien del Bronx no es tarea sencilla. Hacerme entender era uno de los grandes desafíos de la entrevista con Punter, por delante, incluso, de tratar el triple final y la dudosa elección sobre si aquella decisión fue la más adecuada para tratar de lograr el pase a la Final Four. Punter tiene la fama de ser un tipo serio, al que podríamos confundir con alguien borde. Preparando las preguntas, recordé algún episodio de tensión con prensa serbia que me hacía temer un posible levantamiento de silla y abandono de entrevista. Un claro gesto de un cierto pesimismo de serie que a veces aparece.

La llegada al Palau

Citados pasado el mediodía, la delegación del diario que se plantó en el Palau fue importante. David Rubio, mi compañero de sección y que se iba a encargar de preguntarle sobre aquel triple sobre Papagiannis, Dani Barbeito y su magia con una cámara de fotos, y la dupla de Joan's, Represa para que ningún detalle se escapase del vídeo, y León, para hacer un contenido diferente e interesante para redes sociales. "Se ducha y viene", nos comentaron desde comunicación del club. Hacía rato que el entrenamiento había acabado, ya prácticamente todos los jugadores se habían marchado del Palau, pero con 'KP' ya se sabe: prácticamente sería mejor ponerle una cama en el pabellón y darle las llaves.

Kevin Punter habló del legado que quiere dejar a otros deportistas que viven su misma situación / Dani Barbeito

Una entrevista agradable e interesante

Tras algunos minutos de espera, llegó el momento. Empezamos en pista, haciendo las fotos. Punter, algo introvertido, posó para Barbeito, y tras las protocolarias instantáneas, subimos al palco, espacio habitual en el Palau, para realizar la entrevista. Y tras la sacudida de nervios, el neoyorquino nos brindó una charla interesante y entretenida, en la que hablamos del Barça, por supuesto, pero también hicimos un recorrido para conocer su vida. Y en él, nos dimos cuenta de que Punter era un 'chaval' del Bronx que no entendía los peligros del barrio cuando era un crío, que sí que los percibió de más mayor, y que una lesión en su etapa universitaria le privó de jugar en la NBA.

Le sacamos varias sonrisas durante la entrevista, desveló la importancia que tienen para él jugadores como Darío Brizuela y Joel Parra, y con un mensaje sincero, y tras haber trotado por el viejo continente, justificó esa renovación por el Barça, motivada en parte, por el amor hacia una ciudad que le recuerda a su Nueva York natal, y en la que prácticamente pasa desapercibido, a diferencia de la bulliciosa Belgrado.

Kevin Punter atendió a SPORT a pocas semanas de arrancar el Playoff de la Liga Endesa / Dani Barbeito

Sin esquivar el desenlace del quinto partido ante Mónaco

Por supuesto, Punter habló de aquella última acción en Mónaco. Lo hizo con naturalidad y reivindicándose, pero sobre todo, sin rehuir el asunto, una bendición tanto para el periodista como para el lector. Estuvo cómodo, infalible en los 'challenges' de León, y no puso ningún problema a hacerse una foto con toda la expedición para inmortalizar el recuerdo.

Tras entrevistar a Gerard Encuentra y a Kevin Punter, esta semana no tengo agendada ninguna entrevista, y apunta a ser algo más tranquila (estoy abierto a que la gente de prensa de los clubes rompan dicha armonía). Pero como de importante es poder encontrar estos espacios que sirven para romper algo con la vorágine de la actualidad para poder adentrarnos en el interior de aquellos protagonistas de nuestras piezas. Que siga siendo así por mucho tiempo.