Los detalles que alejan al Barça (¿definitivamente?) de la Final Four

Youssoupha Fall, defendido por Daniel Theis / FCB

El Barça roza la eliminación en la Euroliga tras perder por segunda vez en la pista del AS Monaco en los cuartos de final de la Euroliga por 92-79. Y la derrota volvió a ser clara. A la espera de un doble 'milagro' en el Palau, el equipo que dirige el mítico Vassilis Spanoulis se ha mostrado muy superior en todos los detalles que definen estas series.

Lo primero, a nivel físico. El conjunto monegasco destaca por su vehemencia y por la intensidad que imprime a sus acciones, tanto en defensa como en ataque. Jugadores como Alpha Diallo (15 de los primeros 17 puntos monegascos) o Mam Jaiteh (12 puntos en la primera parte) impusieron su ley más allá de sus condiciones técnicas o de sus fundamentos.

Otro es el número de efectivos. El club respondió a las lesiones de Nico Laprovittola, Juan Núñez y Chimezie Metu cerrando el grifo de los fichajes, lo que ha reducido drásticamente el número de piezas disponibles, algo que se hace notar mucho más en partidos tan físicos.

Sí está sano Willy Hernangómez, pero su actuación en el primer partido invitaba a tenerlo lo más lejos posible de la pista. Tampoco se enfada. Se sienta en el banquillo y espera a que vayan pasando los minutos. Por cierto, que no lo hizo mal en ataque en el tercer cuarto cuando los problemas de espalda de Vesely lo dejaron fuera de la segunda parte. Lo que faltaba.

Volvió a dar la sensación de que el Barça no tiene argumentos defensivos para detener la continua avalancha monegasca. Daniel Theis y Mike James no fueron protagonistas, pero les tomaron el relevo otros jugadores. Y esta vez no hay argumentos para escudarse en los árbitros, a diferencia de lo sucedido en el primer partido.

Cubells, un lastre para el baloncesto azulgrana / EFE

Mención especial para Josep Cubells, uno de los grandes responsables de la descomposición de la sección. El directivo encargado del baloncesto azulgrana consideró que el partido no era lo suficientemente importante y prefirió 'apuntarse' a la final copera de fútbol en Sevilla. Para eso sí se mueve. Para pedir fichajes no. Lamentable.

¿Y ahora qué? Pensar que este Barça pueda ganar tres partidos seguidos al conjunto del Principado parece ciencia ficción según lo visto esta semana en la Salle Gaston Médecin, pero también lo parecía hace dos años con el Madrid cayendo 0-2 ante el Partizan y los de Chus Mateo acabaron ganando la Euroliga con batalla campal incluida (agresión de Llull a Punter y llave de judo de Yabusele).

El club trabajará para que el Palau sea un hervidero el miércoles para forzar el cuarto partido, que se disputaría el viernes. Caso de igualar a dos este cruce de cuartos, aún habría que lograr una tercera victoria en la pista del AS Monaco para lograr el billete a una lejanísima Final a Cuatro de la Euroliga. Parece una quimera a día de hoy. Ojalá me equivoque, pero...