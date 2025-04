Destruyamos los tambores de guerra

Barça y Real Madrid volverán a medirse en la gran final de la Copa del Rey / STR / EFE

Lo podemos decir alto y claro: ya tenemos en el menú de la temporada una primera final que ofrecer a los sufridos comensales blaugrana. Ha costado, pero ahí está ella sazonada de competitividad técnica desde la banda y condimentada de juventud y talento sobre el verde, a fuego lento y esperando su punto justo de ebullición para ser correctamente cocinada, degustada y, espero de corazón, que engullida.

¿Y cuándo será eso? El 26/04/25…

¿Les dice algo? El 26, 2-6, del 04, 0-4, del 25, 2-5… ¡No me dirán que el destino no es caprichoso! Día, mes y año convertidos en recientes goleadas que han supuesto grandes celebraciones culés, resultados que ya forman parte de la historia reciente de nuestro club, partidos imborrables en nuestra mente.

¿Qué puede salir mal? En realidad, solo la torpeza que a veces nos caracteriza puede pifiarnos este momento mágico y tan esperado. Y hablo de torpeza porque, fuera de tiempo y momento, y después de años de espera sumidos en la mediocridad, en un juego anodino y en la falta de títulos, empiezo a oír ruido electoral y tambores de guerra que aún no tocan y que solo pueden dinamitar el feliz momento de victorias que vivimos y la imprescindible unidad que precisamos.

Un ejemplo de cuánto les cuento, lo viví personalmente la semana pasada, cuando de manera abrupta y descuidada, me abordó una destacada persona de la junta del club, apuntando, sin vergüenza y sin medida, que un servidor llevaba meses trabajando y cobrando de una futurible candidatura opositora a la presidencia del Barça.

No hace falta que les diga que mi sorpresa fue mayúscula: primero por ser absolutamente falso. Segundo porque demostraba poca memoria sobre quién dirigió su campaña y aseguró con su esfuerzo y trabajo el hecho de que hoy pueda lucir su bonito cargo. Y tercero por no ser consciente de que con semejantes insinuaciones a alguien que se pasa el día de medio en medio, apoyando, sembraba una discordia y confrontación en la que no pienso entrar por la buena amistad que me une con la mayoría de sus colegas, alguno de los cuales, al enterarse, ya me ha hecho llegar una disculpa que ni esperaba ni me debía.

Lo dicho, ruido de tambores destructivos en un momento fantástico de nuestro presente. Esperemos que a los que buscan discordia aquí o allá en un momento tan crucial los mantengan lejos del frente. Que el presente sea el de la fuerza de la unidad que reza el himno, ya que solo con ella protegeremos la meta por la que tanto hemos sufrido y esperado. ¡Visca el Barça!