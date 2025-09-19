Unos "despistes" que dejan al Barça sin el primer título del curso

Tornike Shengelia, en un partido con el Barça / FCBQ

Tal y como ocurrirá la semana que viene con la Supercopa Endesa, el Barça verá la final de la Lliga Catalana de este domingo desde el televisor. En un final ajustado, de aquellos de echar una moneda al aire y ver que ocurre, volvió a salir cruz. Un escenario repetido en excesivas ocasiones el curso pasado, y unas sensaciones que se mantienen en el inicio de este.

Por supuesto, es tiempo de pretemporada y el conjunto azulgrana está metido de lleno en ese rodaje propio del mes de septiembre. Jugadores como Jan Vesely o el debutante Shengelia cuentan con minutos muy marcados, y Peñarroya decidió jugarse el partido con los jugadores con los que afrontó el tramo final.

La acción con la que Will Clyburn pudo ganar el partido no fue ni mucho menos la mejor. Un lanzamiento muy forzado, defendido a la perfección por Adam Hanga, y que se quedó muy lejos de tocar el aro. Muchos errores cometidos en los compases finales del partido, comentados por el propio Peñarroya en rueda de prensa, y que deben servir para mejorar.

Delante, el Barça tuvo a un Joventut que mostró más deseo por el triunfo y por colarse en la final de la Lliga Catalana. Hace ya varios partidos que Ricky Rubio no está de pretemporada, y con un sensacional 11/12 desde la línea de personal, más cinco asistencias, fue clave para el triunfo del equipo. El de El Masnou estuvo bien acompañado por Cameron Hunt, autor de 25 puntos. En el Nou Congost lo disfrutaron el curso pasado, y este año apunta a hacer las delicias de la afición del Olímpic.

En definitiva, que el Barça está verde y que todavía tiene mucho trabajo por delante. Pero este primer accidente en la Lliga Catalana, una competición que Juan Carlos Navarro dijo que era importante y que se tenía que intentar ganar, el conjunto azulgrana ha dejado escapar el primer título del curso. Y eso, en época de hambruna, no es el mejor escenario.