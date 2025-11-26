Los desatinos de Florentino

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, sorprendió —o no— el domingo con un discurso a los socios compromisarios del club blanco inusitadamente duro contra el FC Barcelona. De entrada, no acabo de entender por qué el presidente de una entidad, en vez de hablar de los asuntos propios de su club cuando se dirige a una asamblea, se dedica a criticar a los equipos rivales. Pero, vamos, no solo ocurre en el Madrid, ni solo pasa en el fútbol y el deporte.

Si sorprendió fue porque justo un año antes había sido condescendiente con el Barça y, desde entonces, nada nuevo se ha sabido del caso Negreira que le haya movido a cambiar de parecer. O fue un hipócrita entonces, o fue un cínico el domingo. No importa. Tampoco es necesario entrar a rebatir sus argumentos porque, de hecho, no pueden tener esa consideración. Opiniones de chiringuito.

Lo que se ha valorado mayoritariamente es que la reacción de Florentino se explica por el mal momento del equipo que, de momento, aún dirige Xabi Alonso. Yo no lo sé, ni puedo saberlo. Pero lo que me parece es que se relaciona más con la decisión del presidente azulgrana Joan Laporta de dejarle solo contra la Liga y la UEFA en el proyecto de la Superliga. Porque, justo al día siguiente la empresa A22 que la impulsa anunció que demandará ante los tribunales a la UEFA por haberlos bloqueado. También el Madrid lo hará.

La reclamación podría ascender hasta los 4.500 millones de euros, según la propia A22. De hecho, no se entiende por qué el Barça —como el resto de clubes promotores antes— ha abandonado el proyecto y no se hacen valer ante la UEFA y las ligas para defender sus intereses comunes, que son muchos más de los que los separan, más aún cuando tienen la razón jurídica de su parte. Las explicaciones que se han publicado son los chantajes periódicos de los organismos federativos de siempre a los que siempre han cedido los clubs. No siempre lo malo para el Madrid es bueno para el Barça, ni viceversa.