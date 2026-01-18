Desastre en la Casa Blanca

El presidente del Real Madrid Florentino Pérez y el del Levante, Pablo Sánchez, durante el partido de LaLiga 2025/26 del Santiago Bernabéu / EFE

Nadie podía imaginar que, a estas alturas de la temporada, el Real Madrid haya dicho adiós ya a dos títulos tras la enorme inversión en fichajes realizada entre el año pasado, con la llegada de Mbappé y este año con los nuevos jugadores llegados a golpe de talonario, junto al nuevo entrenador, Xabi Alonso. Es evidente que en el fútbol el dinero no lo es todo.

El Real Madrid va de mal en peor. En apenas cinco meses ha quemado a un entrenador de futuro y presente como era Alonso, y va camino de dejar muy tocado a otro hombre de la casa, Arbeloa al que parece que los acontecimientos y la situación se lo pueden llevar por delante.

Incluso, algo que parecía impensable, el intocable Florentino Pérez víctima de ataques en pancartas en Madrid. Situación muy tensa en La Casa Blanca.

Resulta llamativo que el millonario Real Madrid se conformó inicialmente con no ser humillado o arrollado en Arabia en la final de la Supercopa de España ante su eterno rival, el Barcelona, y vendió su fracaso deportivo como una derrota digna. ¡Quién lo ha visto y quién lo ve!

Eso sí, la sentencia al entrenador estaba escrita desde hacía un tiempo y la situación era insostenible por más que no fueran vapuleados en la final del torneo de Arabia Saudí y cayeran dignamente. El Bernabéu pitó al equipo ante el Levante y mostró su malestar con la directiva y el equipo. El ruido se hizo notar y el equipo, penalti mediante, solventó la papeleta.

La actual temporada va camino de convertirse en una auténtica pesadilla para los blancos, a la vez que se le aclara el horizonte al Barcelona que, además, ya tiene un título en sus vitrinas.

No tengan dudas de que buena parte de los problemas y preocupaciones del Madrid se agravan viendo la solidez del proyecto deportivo del Barcelona sustentado en un gran entrenador, un gran descubrimiento, Hansi Flick y una sólida apuesta por la cantera.

La dinámica del Barcelona es extraordinaria. Suma once victorias consecutivas, pero es que, además, da la sensación de no dar síntomas de flaqueza. Posee una plantilla muy amplia y extraordinaria. En cada partido Flick puede mover el banquillo con alegría y poner un once tan competitivo o más que el anterior. Los jugadores suplentes aportan mucho y se sienten importantes. Todo va rodado para el actual Barcelona.

Las sensaciones de uno y otro equipo en lo que va de temporada son totalmente opuestas. De ahí la decepción, el pesimismo y la desgana con la que afronta el madridista lo que queda de campaña. Nunca se sabe que ocurrirá de aquí a final de temporada, pues en el fútbol hemos visto de todo, pero no pinta nada bien este desastre en la Casa Blanca.