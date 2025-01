Pues no todo es un desastre

Flick, Deco y Laporta posan con la Supercopa / FCB

Escuché el jueves por la noche a quien fue precandidato, Jordi Farré, en una entrevista en RAC-1, asegurar que más pronto que tarde se activará una moción de censura contra Joan Laporta y su junta directiva. Farré instó una vez más a los grupos de oposición a activar dicho mecanismo, dejando bien claro que si ellos no lo hacían, lo haría él, como ya hizo en su día con la junta directiva que presidía Josep Maria Bartomeu. Acusó a Víctor Font de frenar el intento de activar la moción de censura que Farré ya tenía pensado activar hace unas semanas. El líder de ‘Sí al Futur’, que nunca ha descartado dicho mecanismo cuando ha comparecido ante los medios, sí ha dejado claro que solo es partidario de ella en casos extremos.

Y mi pregunta es la siguiente: ¿Está el Barça en un caso extremo? La respuesta es que no. Evidentemente que Laporta y su junta directiva han cometido errores y hay cosas que se han hecho mal, pero también hay otras muchas que se han hecho bien. Y me centraré en el apartado deportivo y en el primer equipo de fútbol. ¿Hay algún barcelonista que no se sienta orgulloso del partido que el equipo de Hansi Flick hizo el martes en Lisboa? ¿Hay algún culé que no esté disfrutando y haya recuperado la ilusión con este equipo que vuelve a ser respetado en Europa y que ya ha humillado esta temporada dos veces al Real Madrid? Pues eso es mérito de Flick y también de Laporta, que apostó por él. Como también apostó por Deco como director deportivo. Y la labor del brasileño está siendo más que satisfactoria.

Los que todo lo ven mal en el Barça, deberían fijarse más en la situación deportiva

Él llevó las negociaciones con Flick, él ha convencido a Ronald Araujo para que se quede en el Barça y renueve hasta el 2031 cuando hace unas semanas tenía un pie y medio fuera del club y él está blindando una plantilla con un futuro espectacular. Renovó el uruguayo y están más que acordadas las ampliaciones contractuales de Pedri y Gavi, que se anunciarán en próximas fechas. Ya se aseguró el futuro de Cubarsí, Casadó, Bernal y Fermín y pronto empezará a tratar el futuro de otros jugadores importantes como Raphinha y, especialmente, Lamine Yamal. Seguro que ambos seguirán vestidos de azulgrana mucho más tiempo.

Buena labor la que está haciendo el brasileño en los despachos, asegurando que los que van a ser mejores jugadores del mundo en su posición permanezcan en la entidad. Y otra reflexión, que todos estos jugadores hayan decidido quedarse en el Barça querrá decir que ven proyecto y futuro en el club. O sea, que no todo debe estar haciéndose tan mal, que no todo es tan desastre como para activar una moción de censura.