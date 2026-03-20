¿Desaprovechar a Eric García? Un error que España podría lamentar en el próximo Mundial de fútbol

La presencia de Eric García en elMundial de América del Norte debería ser un premio, un colofón, a una excelente temporada, seguramente la mejor de su carrera deportiva. Eric García está viviendo en el presente curso la confirmación como gran jugador, la de su definitivo asentamiento como titular en el FCBarcelona. Como pieza clave.

Es, junto a Cubarsí, un puntal en defensa y la prolongación del entrenador en el campo. Además, ha destacado por su facilidad por ubicarse en el eje de la zaga, en un lateral y en el puiesto de pívote, según las exigencias del momento.

Por todo ello, no se entiende su ausencia en la lista de convocados para De la Fuente en estos últimos dos partidos pre mundial. Quizás viene motivado porque para dos partidos no puede llevarse tantos jugadores como se llevará en el Mundial, pero queda claro que no incluirlo en la lista para los que irán a Estados Unidos sería un error de gravedad.

Si además, estuviéramos diciendo que el nivel de la defensa de España es tan elevado que no hay espacio para Eric García, se podría entender su ausencia. O al menos discutir. Pero hay que tener en cuenta que compite contra jugadores que no están en su prime como es el caso de Le Normand o Laporte o Hujsen. Eric García tiene espacio entre estos jugadores porque, hoy por hoy, está en mejor forma que ellos.

Yes que Eric Garcia, esta temporada, ha dado un paso adelante. O dos. Atrás han quedado sus inicios dubitativos que le hacían aparecer en demasiadas fotografías de goles encajados, sus deficiencias para abordar su falta de centímetros para as jugadas a balón parado del área que le llevaban a provocar más penalties de los deseados, su escasa velocidad punta que le exponía...

Su paso por Girona fue una experiencia sensacional que le sirvió para madurar y poder ser ahora no solo una referencia en el FCBarcelona sino también debería serlo con España porque a un equipo, a cualquiera, tener a jugadores inteligentes es una bendición para el entrenador. Desaprovecharlo sería un error grave.