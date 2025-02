El derrumbe de Guardiola encumbra aún más a Flick

Perform

Las dos grandes metamorfosis de esta temporada en la cumbre del fútbol europeo son las que protagonizan el Barça, en positivo, y el City, en negativo. El último curso había dejado al Barcelona en una grave crisis que el presidente Laporta abordó con un cambio de entrenador arriesgado, por cuanto la realidad económica del club impedía darle conveniente cobertura con fichajes.

Sólo Dani Olmo pudo sumarse a un equipo que pedía a gritos una rápida e inaplazable reconstrucción. En estas circunstancias, todo el peso del cambio, toda la responsabilidad y la presión, recaía en Hansi Flick.

Y Flick está respondiendo. Ha persistido en la confianza en la cantera, ha recuperado a Lewandowski y a un gran Raphinha, vigila y tutela adecuadamente el crecimiento de Lamine y ha adaptado el juego y el sistema a las condiciones de la plantilla y a las necesidades del momento. Casi todo lo que transmite es positivo. Mientras, en Manchester, a Guardiola se le ha caído su todopoderoso City.

Ha tenido mala suerte con las lesiones, sobre todo con la de Rodri, pero no ha sabido anticiparse al fin de ciclo que estaba obligado a advertir. No se entiende que recuperara a Gündogan, que dejara escapar a Julián Alvarez ni que no viese venir el declive de De Bruyne o Bernardo Silva. Su derrumbe encumbra aún más a Flick, que ha reconstruido al Barça en pocos meses, mientras que a Pep se le ha desmoronado su equipo en los mismos escasos meses.

Si quieren números, ahí van los registrados frente al mismo rival en dos partidos: Barça, 9-Madrid, 2 frente a Madrid, 6-City, 3. Brutal.