Den las gracias al Barça y a La Masía

Lamine Yamal vuelve a entrenar / FCB

Tal día como mañana, en 1992, el Camp Nou vivió una final olímpica de fútbol masculino que ganó aquella Roja en la que jugaban los entonces blaugrana Guardiola y Ferrer. A ellos se les sumaron con el tiempo Luis Enrique, Abelardo y Alfonso y también Pinilla y Paqui, formados en Can Barça, que también eran parte de aquel plantel. Allí estaba quien esto firma, ataviada con el uniforme añil del COOB’92 por mi trabajo en el departamento de Operaciones de Prensa de aquellas inolvidables e irrepetibles olimpiadas.

Ni imaginar podía que, treinta y dos años después, el fútbol practicado por mujeres iba a competir a tan alto nivel, despertar tanto interés y que, jugadoras del FC Barcelona, iban a copar premios individuales internacionales. Por no hablar de los títulos colectivos como club y la aportación a las selecciones de sus países, empezando por la de España.

Tal día como mañana, en versión 2024, un grupo de jugadores entrenados por Santi Denia afrontará una nueva final olímpica. En el partido previo ante Marruecos, siete de los once jugadores del equipo titular procedían de La Masía. Si nos trasladamos a la última Eurocopa, el mejor jugador joven del torneo se llama Lamine Yamal, tiene diecisiete años, se ha criado, educado y formado en la cantera azulgrana y es más culer que el escudo.

Su compañero -y amigo del alma- Fermín, ya es la estrella futbolística masculina de estos Juegos de París. Veremos que pasa mañana por la tarde pero el chaval ya se ha ganado un lugar en el panorama internacional. Uno y otro agradecieron públicamente a Xavi, cuando éste dejo de ser técnico del Barça, su apuesta indisimulada por ellos, haciendo de la necesidad virtud. Y reconociéndoles, con todo el riesgo que ello conllevaba, que podían ser tan o más importantes que algunos cedidos o recién fichados.

Tal día como todos -léanlo ayer, hoy o mañana- el trabajo meticuloso, silencioso y perfeccionista de La Masía deja huella en el panorama nacional e internacional. ¿Despierta envidia? Sí. ¿Se opacan y minimizan sus logros? También. Tal día como ayer, un video de Nico Williams que le aleja del presente del FC Barcelona, es más trascendente para muchos que la aportación coral del club al crecimiento del fútbol nacional.

No interesa. No es cantera blanca. No es el ‘rojo pasión’ que algunos quieren hasta que no suben a un podio con el oro en el cuello. Como en Alemania. Agazapados. Esperando el desastre para cargar contra Cubarsí o Eric García. Lo de casi siempre para no reconocer a esta fábrica de talento casi nunca. Lo que ya vivieron los Puyol, Xavi, Piqué o Busquets cuando dieron lustre a aquella Roja del Mundial de Sudáfrica.

Lo que en Madrid traducen como ‘respuesta a la agonía económica del Barça’ mientras ellos tiran de talonario. Esa crisis resulta que alimenta una selección, la que gana Eurocopas y se planta en finales. No es el objetivo del club pero resulta que suma más allá de Sant Joan Despí. Si es de bien nacido ser agradecido, soy toda oídos.