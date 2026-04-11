Democracia=Ética=Transparencia

En los próximos días se cumplirá un mes de la victoria electoral de Joan Laporta. Cuando uno gana unas elecciones o, en el caso de la política, reúne los apoyos suficientes para gobernar, hay que felicitarle, haya sido por mucho o poco margen. Sí, efectivamente, es el triunfo de la democracia.

Sin embargo, a la democracia hay que honrarla con hechos y no solo con palabras. Porque las palabras tienen alas y los hechos, raíces. Por eso, hoy, sigo sin entender por qué el FCB no habilitó el voto por correo. Impedir a miles y miles de socios su derecho al sufragio activo fue una pésima decisión. Laporta hubiera ganado exactamente igual y el club hubiera dado mejor imagen.

Y hablando de imagen... En una democracia plena y adulta, no fue de recibo ver al expresidente acompañar a votar a diferentes personajes (Jordi Pujol, Busquets...), a jugadores y a Hansi Flick, a quien un miembro del equipo de Laporta le dio el sobre para que lo depositara en la urna. ¿Qué hubieran dicho ellos mismos en 2015 si Bartomeu hubiera ido con Piqué, Xavi o Luis Enrique?

Ganar unas elecciones te legitima para desplegar tu programa electoral y a tomar las decisiones que creas más convenientes, pero nunca, jamás, se transforma en un cheque en blanco o a creer que tienes patente de corso. Muy al contrario, es un enorme acto de responsabilidad, porque no solamente vas a gobernar para los tuyos, que a esos ya los tienes en el bote hagas lo que hagas, sobre todo para quienes no te han dado su confianza. Y a esos también les asiste todo el derecho del mundo a fiscalizar, controlar y ejercer una crítica responsable.

En democracia, aunque gobiernes con mayoría absoluta, tienes que seguir rindiendo cuentas y te obliga a hacer una gestión ética, honesta y, sobre todo, transparente.

El PP, por ejemplo, gobernó con mayorías absolutas en varias legislaturas y eso no fue óbice para que se denunciaran graves casos de corrupción. Exactamente igual pasa con el PSOE y ocurrió con la antigua Convergència i Unió. Es decir: ustedes gobiernen, háganlo bien, pero no hagan nada que no puedan explicar, no mientan y así nadie tendrá que acudir a la justicia. O a cantarles las cuarenta.

El FCB, es cierto, es un universo único en sí mismo y se rige más por el sentimiento de pertenencia y por la dopamina que segrega ver al primer equipo ganando títulos y jugando bien al fútbol que por cualquier otra cosa más tangible. En ese ejército estamos todos alistados. Aún y así, siempre he sostenido que la excelencia deportiva debe ir acompañada de muchas otras cosas, tan importantes como los resultados.

Hay una realidad que me preocupa y que hemos podido constatar a lo largo de estos últimos años y es la estigmatización de todo aquel que no comulga con el modelo de gobernanza actual, aunque ahora haya sido avalado en las urnas por 30.000 de los 140.000 socios del FCB.

Se ha instalado más que nunca el relato de “eres uno de los nuestros o no eres bienvenido”. Sí, expulsados de su propio club, insultados y vilipendiados en redes sociales y expropiados de su condición de barcelonistas. Parece como si los estereotipos de género también se aplicasen a la condición de ser culé. Conmigo o contra mí.

Antes, ahora y siempre, lo más importante es que los responsables de la entidad azulgrana puedan irse a la cama a dormir con la conciencia tranquila. La verdadera ética y transparencia se ejerce cuando nadie te ve.

Eso es suficiente, porque todo lo demás debería llegar por añadidura, como la Liga, la Champions League, entrar en la regla 1:1, acabar el Camp Nou, hacer el Palau o cerrar el curso con beneficios económicos...