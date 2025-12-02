La delicada gestión con Ter Stegen

Tras unos meses en los que las aguas han bajado más tranquilas respecto a la figura de Marc-André Ter Stegen, el alemán está muy cerca de recibir el alta médica. El teutón, tras el culebrón veraniego y el toma y daca con el club respecto al tiempo de recuperación, se encuentra en la recta final de su regreso de esa operación de espalda. Tras estallar el caso con el fichaje de Joan Garcia y el mensaje que publicó en sus redes sociales descareditando el periodo de baja anunciado por el Barça, el propio futbolista pidió disculpas.

Hubo un acercamiento por el bien y los intereses y estabilidad del equipo azulgrana y el conflicto quedó aparcado. El guardameta fue operado, se alejó del día a día en la Ciutat Esportiva. Habló como primer capitán en la presentación del cuadro barcelonista en el Trofeu Joan Gamper y a lo largo de estos meses lo hemos visto implicado en actos institucionales, acompañando a sus compañeros en los partidos en casa, etcétera.

MÁS DE UNA DÉCADA DE AZULGRANA

Si bien la relación con el club quedó algo deteriorada en verano, el ex del Mönchengladbach, que cumple más de una década en el Barça, sigue teniendo ascendencia en el vestuario azulgrana. El resto de la plantilla siempre ha defendido al alemán cuando ha tenido que hacer referencia en público a lo que sucedió con él hace unos meses. En ese sentido, nunca se ha titubeado ni ha habido altibajos. A Ter Stegen, lógicamente, le costó asimilar la apuesta del Barça por Joan Garcia. Deco, Laporta y el área deportiva vieron cómo una gran oportunidad de mercado al exportero del Espanyol.

Ter Stegen entrena en la Ciutat Esportiva / Dani BARBEITO / SPORT

A nivel interno, el relevo generacional de Ter Stegen es algo que se trata desde hace siempre, sobre todo con el teutón perdiéndose buena parte de las últimas temporadas por lesiones importantes. El curso anterior se tiró del ‘parche’ de Szczesny, pero de cara a este 2025/26 había que encontrar una solución más fiable y de cara a medio/largo plazo. Como decíamos, la apuesta por Joan fue complicada de gestionar por Ter Stegen Y digamos que la ‘guinda’ fue ya que el club quisiera aprovechar su baja por la lesión de espalda para poder inscribirle. Ahí la cosas se empezó a empantanar con los comunicados y el fuego cruzado.

AL CAER

De cualquier forma, Marc está, como decíamos, muy cerca de recibir la luz verde. Este lunes lo hemos visto ya ejercitarse a alta intensidad delante de los medios de comunicación. Ya hace un par de días que entrena parte con el grupo, pero por primera vez se dejó ver ante la prensa. El Barça se entrenó con cuatro guardametas. Marc todavía no completa la parte más intensa de partidillos, pero la cosa está al caer. A partir de ahora habrá que ver cómo será la gestión por parte del Barça. No solo del staff técnico de Flick, sino a nivel de club. Es una estrategia que va más allá de una decisión dentro de vestuario.

El caso de Ter Stegen es diferente del de Christensen del año pasado. En ese caso la baja del danés no daba para inscribir a Dani Olmo todo el curso. En cambio, el espacio que dejó Ter Stegen esta temporada sí permitió registrar a Joan toda la campaña. Una vez reciba el alta médica, Marc podría ser citado por Flick el mismo fin de semana teóricamente sin problemas. Estas próximas semanas viene otro ‘fascículo’ interesante de seguir y nada fácil de lidiar para Flick.