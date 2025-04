¿Está el delantero centro puro en peligro de extinción?

Ibrahimovic con la camiseta del FC Barcelona / Ignasi Paredes

El fútbol está cambiando, evolucionando, y ha llegado a un punto importante: si quieres ganar partidos, títulos, clasificaciones para competiciones europeas, salvar categorías o ascender a las máximas, todo se hace en equipo. Un equipo más competitivo, mejor organizado, con un notable sacrificio, profesionalidad y entrega, es capaz de derrotar a aquellos que tienen mejores jugadores pero son inferiores en cuanto a juego colectivo. Un buen ejemplo de esto es el Rayo Vallecano, dirigido por Íñigo Pérez, en este año.

No obstante, también se ha demostrado que, aunque tengas un equipo competitivo, equilibrado en su construcción y disciplinado, si en la línea de delanteros no cuentas con jugadores hábiles en la finalización, que no marcan suficientes goles a pesar de las ocasiones creadas, es difícil conseguir grandes objetivos.

Esto se nota especialmente en los grandes equipos, que generan muchas ocasiones y deben contar con delanteros con una gran capacidad goleadora, aunque no participen mucho en el juego durante el partido.

Lenglet, cara a cara con Lewandowski en la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey / Valentí Enrich

Todos los jugadores, todas las líneas tienen mérito en ganar títulos, pero la dependencia importante y la responsabilidad mayor recae sobre los delanteros, ya que son ellos quienes finalizan la mayoría de las jugadas y su acierto tiene una mayor influencia en el resultado.

Los goles lo son todo en el fútbol

Cuando terminan las ligas europeas, las competiciones internacionales de selecciones, siempre los máximos goleadores son delanteros y casi siempre el equipo de ese máximo goleador es el ganador de la liga o el torneo.

Hasta hace unos años, ser delantero se entendía como ser un jugador de área, rematador, finalizador, que no salía del área y esperaba dar el último toque en las jugadas creadas por su equipo. No importaba o no era prioritario el físico, y lo que interesaba era un delantero que simplemente marcaba con facilidad.

Baggio fue un ídolo para toda Italia / SPORT

Romário, Gerd Müller, Kenny Dalglish, Baggio, entre otros… posiblemente en el fútbol de hoy serían cuestionados por su físico, porque la tendencia es tener puntas altos, potentes y fuertes en los duelos de contacto. Los entrenadores están buscando, en general, superioridad en el juego aéreo. En esto ha cambiado el fútbol de antes en cuanto a los delanteros.

Han aparecido Lewandowski, Kane, Cristiano, Batistuta, Ibrahimović, etc. Grandes delanteros con un físico privilegiado, olfato de gol, anticipación a los centrales o porteros, notable juego aéreo, rapidez de ejecución en espacio reducido, saber moverse entre los defensores en el área para provocar confusión en el marcaje y, sobre todo, con cierta agresividad positiva, peleando en los duelos con personalidad. Grandes delanteros con impresionante capacidad goleadora, pero con algo en común: no les sacas ni les pides que actúen fuera del área. Como mucho, diez metros alrededor del área es su hábitat y la zona en la cual desplegan su talento y calidad.

Isak volvió a ser decisivo para el Newcastle United para ganar el título de la Carabao Cup / @nufc

Pero la tendencia en el fútbol de hoy es tener jugadores polivalentes, y en el caso de los delanteros, la capacidad de actuar en las bandas. Es decir, ser puntas o extremos, porque los equipos cada vez perfeccionan más su trabajo defensivo y, al atacar, se necesitan jugadores en la última línea que interpreten con acierto los movimientos, el intercambio de posiciones, para penetrar y llegar a la zona de finalización con varios efectivos. Vemos más fútbol con entradas desde las bandas en diagonal, que llegando a la línea de fondo para centrar. Por esta razón, cada vez más aparecen delanteros con capacidad de actuar en punta y desde las bandas, entrando en diagonal, con o sin balón. Delanteros polivalentes.

Bradley Barcola celebra su tanto ante el Brest / EFE/EPA/TERESA SUAREZ

Estamos viendo delanteros-extremos como Oyarzábal, Isak, Haaland, Ékitiké, Mbappé, Julián Álvarez, Havertz, Lautaro, Ferran Torres, Boniface, Sørloth, Dembélé, Barcola, Musiala, etc. Y todos ellos reúnen las mismas condiciones para ser delanteros modernos, con capacidad de actuar dentro del área y salir desde la banda, entrando por dentro, asociándose o, individualmente, desequilibrando, finalizando o asistiendo. Si repasamos las estadísticas actuales, veremos que cada año marcan muchos goles y también generan muchas ocasiones fuera del área, algo que no era habitual en los delanteros centro hace unos años.

Messi enseñó el camino

El mejor ejemplo de esto es Messi, que en algunos partidos, por ausencia de Luis Suárez, asumía este rol. De hecho, su figura seguramente es la que nos ha obligado a quienes vemos el fútbol acompañados de una pizarra a pensar en esta posibilidad.

En esta faceta sí que ha evolucionado el fútbol. La reubicación o movilidad de estos delanteros, dejando espacio libre por el centro, ha provocado que se marquen muchos goles con las entradas de los centrocampistas desde la segunda línea: Pedri, Gavi, Fermín o De Jong, en el caso del Barça.

Si observamos el fútbol formativo, veremos que cada vez más aparecen delanteros polivalentes, evidentemente con capacidad de seguir marcando, pero también cada vez mejor formados y preparados para actuar fuera del área, especialmente desde las bandas.

Ahí están Camarda (Milan), Mathys Tel (Tottenham), Mikel Gogorza (Midtjylland), Don Angelo (Ajax)… Todos ellos están en camino de convertirse en los futuros y destacados delanteros-extremo, siguiendo la línea del cambio de rol o, mejor dicho, la evolución de los delanteros de referencia en el fútbol moderno.

Además, al ser muy jóvenes, aparte de su formación, están viendo y aprendiendo de los cracks contrastados que hemos mencionado antes. El fútbol está evolucionando, cambiando, y en este aspecto vemos más variedad en la actuación de los delanteros, más calidad en las jugadas, lo que eleva el nivel del fútbol y hace que para el espectador sea más atractivo, dinámico y creativo.

¿Qué os parece? ¿Qué rol tendrán los delanteros dentro de cinco o diez años? Les invito a que también reflexionen alrededor de este deporte que tanto nos apasiona juntos. Y gracias por sus aportaciones.