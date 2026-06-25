¿Y si el delantero centro es Lamine?

Teniendo en cuenta las dificultades del FCBarcelona para hacerse con un delantero centro top, que los grandes nombres del Mundial no van a salir de sus clubes de forma inminente y las elevadas pretensiones del Atlético para vender a Julián Alvarez, el Barcelona debería empezar a plantearse quién y cómo ocupar el vacío que deja Lewandowski para un futuro inminente.

La planificación a largo plazo está hecha con el fichaje de Hamza, un jugador destinado a ocupar un puesto en el primer equipo cuando haya superado su etapa formativa. Se trata de un rematador, de perfil físico. Julián Alvarez sería el contrapunto adecuado, tanto a nivel de experiencia y de rendimiento, como también encajaría bien otro jugador como Harry Kane.

Sin embargo, estos dos fichajes asumen complejidad y coste elevado por lo que pensar si otro plan sería adecuado. El Barça ha mirado varias opciones por si estas no se acaban concretando, ya sea Omar Marmoush (Manchester City) o Eli Junior Kroupi (Bournemouth). Otros equipos hacen lo mismo. El Bayern, por ejemplo, acaba de fichar a Ismael Saibari (Marruecos) pensando en el presente inmediato y en el mañana.

El Barça tiene un puzzle ante sí y una decisión importante a tomar: ¿Cuándo estará preparado Lamine para actuar de falso nueve?, y como consecuencia ¿Qué tipo de delantero centro hay que fichar para que cuando esto ocurra para que no pase lo mismo que ocurrió con Messi e Ibrahimovic?

Son preguntas que debe formularse Deco y Flick en la configuración del equipo de cara a las próximas dos temporadas. El Barça debe tomar la decisión sobre Lamime Yamal. O, no tomarla y pensar que su mejor ubicación seguirá siendo en la banda y, por lo tanto, hay que fichar a delanteros centros puros para los próximos años. En el caso de pensar que Lamine puede pasar al eje del ataque, el Barça haría bien en eliminar de su pensamiento la necesidad de fichar a un nueve puro y empezar a buscar en el mercado a extremos que ocupen el sitio que dejaría Lamine.