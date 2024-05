No nos dejes Rafa

Rafa con su famoso ¡Vamos! tras ganar un punto / Lapresse

Qué bonito fue verte de nuevo en Roland Garros. En la Philippe Chatrier, tu pista fetiche. Ese escenario que te ha visto crecer, donde todos nos hemos enamorado de ti. Se palpaba que era una ocasión especial. Especial para ti, especial para los aficionados al tenis, para los aficionados al deporte, especial para, incluso, tus rivales como Novak Djokovic y Carlos Alcaraz que estaban en la grada como un fan más para no perderse el que puede haber sido tu último baile en París… o no. Tus palabras el domingo abriendo la puerta a competir en 2025 nos ilusionó de nuevo a todos.

La suerte o la desgracia, según como se mire, hizo que tu primer partido en Roland Garros fuera ante un tenista de los grandes, un Alexander Zverev al que le tocó el papel más complicado de la obra, con 15.000 almas con el corazón a mil pulsaciones deseando el triunfo de su rival.

Otros artículos de Àngels Fàbregues Que no se hable de pádel solo por el morbo

Perdiste, cierto, pero mejor luchando con un tenista que te exigió al máximo, como a ti te gusta. Volver a ver tu derecha demoledora fue de nuevo un placer y lo primero que me pasa por la mente es pedirte que no nos dejes. Sigue un poco más. Un poquito ni que sea. No nos dejes huérfanos de tu tenis, de tu lucha, de tu ejemplo.

Esa puertecita que abriste el domingo aunque solo sea con un pequeño puntito de luz, ábrela un poco más, danos esperanza y regálanos un año más. Pero si tu molido cuerpo te insiste con el ‘basta ya’ solo desearte suerte en el futuro. Y darte las gracias por esos 20 años de gloria. ¡Hasta siempre Rafa!