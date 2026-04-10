Dejen en paz al fútbol: Marruecos tiene razón

Las reglas son las reglas. Y el fútbol debe respetarlas. Es una cuestión de aprecio al deporte. Hace ya casi tres meses de la disputa de la final de la Copa de Africa y todavía da vueltas. La Confederación africana dio el título a la selección de Marruecos porque la de Senegal, el otro finalista, abandonó la final por considerar que el penalti señalado en el último minuto, en campo del equipo anfitrión, no era justo.

Los jugadores senegaleses se fueron al vestuario, alguno incluso participó en un snaapchat, para volver al terreno de juego. Atendiendo a las instrucciones de mané, el partido se reanudó y los senegaleses ganando el partido en la prórroga. Sin embargo, había un detalle importante que resta valor a su triunfo. Y es el informe del colegiado y del delegado de la Federación:

Yassine Bono, portero de Marruecos / LAP

Los oficiales dejaron constancia de estos hechos del partido. En su informe, el árbitro Jean-Jacques Ngambo Ndala indica que «en el minuto 97 hubo una interrupción temporal del juego» a raíz de las protestas de los senegaleses. Y añade que «por instrucción de su entrenador principal, Pape Bouna [Thiaw], los jugadores regresaron al vestuario».

El tunecino Khaled Lemkecher, coordinador general de la final, va más allá en sus observaciones. Habla de «protestas muy enérgicas» de todo el equipo de Senegal, que «se intensificaron aún más» después de la decisión de señalar el penalti. Los jugadores se fueron «a los vestuarios, abandonando el partido», escribe, y precisa que solo «un jugador [Sadio Mané] se quedó y pidió después a un miembro del cuerpo técnico que fuera al vestuario y dijera a los jugadores que regresaran al campo para terminar el partido».

El presidente de la CAF, sobre la Copa de África: "La decisión del TAS será respetada" / efe

Lectura acertada

Tras la lectura de este informe, la conferación africana decidió que el ganador no podía ser Senegal porque sus jugadores se fueron del campo. Aunque inédita porque dictaminar a un ganador de un torneo en los despachos no es habitual, la decisión de la confederación africana está bien tomada. Un equipo no puede retirarse del campo. Si lo hace pierde.

Es la ley del fútbol. Es el ABC del deporte. Imagínense que el Barcelona hubiera abandonado el campo por considerar que el colegiado se equivocó en la expulsión de Cubarsí o hubiera hecho lo mismo por no pitar el penalti a Pubill. Quien se va, pierde. Y, lamentablemente para Senegal, Marruecos es la ganadora del torneo.

Han pasado ya demasiadas semanas de la disputa de este torneo por lo que bien harían unos y otros es dejar en paz al fútbol y mantenerse firme en una postura bien tomada en su día. Marruecos se merece el título.