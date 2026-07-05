Dejen de gastar un céntimo en la cantera... ¡es tirar el dinero!

Lo he dicho mil veces. Pues vamos allá otra vez. En la actual situación, gastar dinero en cantera en baloncesto a nivel deportivo es como coger decenas de miles de euros en billetes de 500 y quemarlos en una hoguera. No aporta absolutamente nada al club, salvo un cierto prestigio de que las estructuras funcionan.

¿Para qué demonios invertir en entrenadores, alojamiento, manutención, educadores? ¿Para qué si los jugadores se marchan a Estados Unidos incluso siendo menores de edad? ¿Para qué si se van a coste cero, sin que el Barça obtenga más beneficio que ganar una o dos ligas juveniles o júniors?

Y aún voy un poquito más allá. ¿De qué sirve llenar los equipos de cantera de interiores africanos por delante de los españoles o, en este caso, de los catalanes? Les explicaré lo que está sucediendo en el Barça para que se lleven las manos a la cabeza, aunque claro, Raül Villar es de 'casa nostra' y también se fue. De ofertas de 200.000 euros en España a cobrar dos millones al otro lado del 'charco'. ¿Ustedes no se irían?

Egor Diomin cambió el Madrid de Liga U por la NBA / REAL MADRID

El club tiene sus ojeadores e incorpora a cuatro africanos para las posiciones interiores en el juvenil, ya que por cuestiones físicas estos jugadores crecen mucho antes y se plantan con más de dos metros a los 13 y a los 14 años. Juegan dos o tres años en la cantera y, con 17, 18 o 19 años, se van a coste cero.

El caso es que se ha cerrado la puerta a los jugadores locales, que se ven faltos de esa formación de elite con 19 años. Y la ecuación es perfectamente penosa. El club ya no tiene a esos jugadores, los de casa no han tenido minutos y... ¿después nos quejaremos de que falta gente alta en la selección? Y ojo, que pasa lo mismo en Madrid, en Canarias, en Vitoria y un largo etcétera.

De hecho, da igual que sean extranjeros o de rancio abolengo catalán. El Barça ha visto cómo en menos de dos años se han ido gratis Dame Sarr (de muy malas maneras), Kasparas Jakucionis, Raúl Villar, Sayon Keita y, en los últimos días, Joaquim Boumtje-Boumtje y Nikola Kusturica. De hecho, los dos últimos se enfrentan este domingo en la segunda semifinal del Mundial sub'17 con Estados Unidos y Serbia, respectivamente.

Mohamed Dabone, un prodigio de la naturaleza / VALENTÍ ENRICH

En Madrid ha sucedido tres cuartos de lo mismo con Baba Miller, Egor Diomin, Sidi Deye, Declan Duru, Jan Vide y Henry Veesaar, mientras que el caso de Hugo González es diferente al haberse marchado directamente a Dallas Mavericks. Y ojito, porque apunta a convertirse en un auténtico crack. ¿El siguiente será Dabone? ¿Se qué habrían servido las páginas y los vídeos con sus excelencias? Para el primer equipo, de nada.

O los clubs europeos se plantan con cláusulas que hagan reaccionar a la FIBA, o FIBA Europa defiende a sus jugadores o esto será definitivamente la selva. ¿Qué será de la NBA sin el mercado formativo europeo? En el fútbol existen los derechos de formación. En el baloncesto no hay absolutamente nada.

Los clubs no pasan a la acción por más reuniones que hagan. Amenacen con cargarse las canteras. Exijan una compensación. Si Boumtje Boumtje en Duke o Kusturica en UCLA podrían cobrar más que Moses Wright en el Barça o Campazzo en el Madrid, una parte del dinero tendrá que ir a los clubs que forman a esos jugadores o se acabó el chollo. Que las Universidades estadounidenses 'dopadas' económicamente creen sus estructuras de cantera.