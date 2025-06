En defensa de la Nations League

Gavi y Nico, en Las Rozas / SeFutbol

Es una costumbre ya muy extendida: si no se trata de una Eurocopa o un Mundial, a muchos les encanta despreciar el fútbol de selecciones. Molesta, no tiene encaje en el calendario, importuna a los clubes, etc. Los mismos argumentos de siempre, que nunca tienen en cuenta la opinión del espectador, ni mucho menos de los jugadores, que -salvo excepciones- suelen acudir encantados a la llamada de sus seleccionadores.

Asoma ya en el calendario la fase final de la Nations League, ese torneo que la UEFA se sacó de la manga hace pocos años: para muchos, una molestia.

Para otros -me incluyo- un torneo más que digno, que ha deparado grandes partidos y que evita amistosos más bien infumables. No nos engañemos, fútbol de selecciones habrá siempre. Así que ya puestos, mejor disfrutar de un torneo como la Nations, con su final a cuatro y su reparto de niveles (Liga A, B, C y D).

Las ediciones anteriores arrojaron finales de primer nivel. Ganó Portugal en 2019, Francia en 2021 y España en 2023. La criatura acaba de nacer y todo el mundo la trata con cierta condescencia, cuando no desdén, pero quién sabe: quizá en el futuro, tener una Nations en el palmarés sea motivo de orgullo (y de satisfacción).

Nadie pretende situar a este torneo con una historia de momento tan escasa a la altura de una Eurocopa o un Mundial. Todos entendemos que la Europa League o la Conference no tienen la jerarquía ni la importancia de la Champions: ¿significa eso que los finalistas de las competiciones ‘menores’ no quieran ganar el partido decisivo, que no disfruten del título? Valorar solo la Champions, o solo el Mundial, supone reducir el foco y caer en un cierto supremacismo futbolístico: todo lo que no esté a ese nivel no merece la pena, parecen decir los que suelen despreciar este tipo de torneos.

Quizá sin la Nations de 2023 España no hubiera ganado la Eurocopa de 2024. En esa Eurocopa, España ganó todos sus partidos: no solo fue el mejor equipo, también fue el más dinámico, el que más dignificó el fútbol y el que más frescura transmitió. Y todo empezó a cuajarse en una Nations, la de 2023, ganada en los penaltis a Croacia: aquel torneo, que en teoría no sirve para nada, solo para molestar a los más puntillosos o puristas, sirvió de mucho.

España jugará esta semana ante Francia una de las semifinales de la Nations: es uno de los grandes partidos de selecciones que se pueden ver hoy en día. Lamine contra Mbappé, sin ir más lejos.

Y sería imposible si no existiese esta competición, que por cierto, podría ayudar a Lamine Yamal a avanzar hacia el Balón de Oro. Alemania y Portugal jugarán la otra semifinal, igualmente apasionante, con Ter Stegen como protagonista, entre otros nombres de primer nivel.