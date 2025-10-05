La defensa del Barça sigue atrapada en 'El día de la marmota'

Joan Peñarroya, en el partido entre Valencia Basket y Barça de la Liga Endesa / ACB Photo - Miguel Ángel Polo

La vida sigue igual en el Barça de basket. Es prácticamente imposible establecer análisis o conclusiones concluyentes con un equipo que menos de una semana es zarandeado por el Hapoel Tel Aviv, supera claramente en el OAKA al todopoderoso Panathinaikos, y cae con rotundidad ante Valencia Basket en el debut liguero.

La locura del calendario afecta a todas las partes implicadas, y las afirmaciones, las críticas o las valoraciones, se pueden ver alteradas en un margen inferior a las 48 horas. Así que, si toca hablar del rendimiento del Barça en el Roig Arena, hay que hablar de una pobre actuación azulgrana en la jornada inaugural de una competición en la que la sección se marca el margen de mejora más grande respecto a lo que se vivió el pasado curso.

Omari Moore, en una penetración ante la débil defensa azulgrana / ACB Photo - Miguel Ángel Polo

Pero en el nuevo feudo taronja, ni rastro de esa voluntad de arrancar con buen pie en la ACB. El equipo bajó los brazos demasiado temprano, frustrado por una noche aciaga en el lanzamiento exterior. El conjunto catalán lanzó 35 triples y tan solo fue capaz de anotar nueve. Un 26% de acierto que acostumbra a pasar factura y que no fue excepción ante el vigente campeón de la Supercopa.

Mérito al inicio de campaña del Valencia Basket

Valencia Basket tiene siete caras nuevas respecto a la pasada temporada (Darius Thompson, Ike Iroegbu, Omari Moore, Isaac Nogués, Kameron Taylor, Neal Sako y Yankuba Sima). En la final del primer título del curso derrotaron al Real Madrid sin Sima, Jean Montero, Xabi López-Arostegui y Brancou Badio. De hecho, para el partido ante el Barça, Pedro Martínez (2º curso en Valencia) recuperó únicamente al excanterano azulgrana. Son detalles a tener en cuenta cuando se habla de lo verde que está un proyecto, sin obviar que el Barça estaba sin los lesionados Nico Laprovittola y Juan Núñez, y sin el desconvocado Miles Norris.

Pedro Martínez, junto a Kam Taylor y Neal Sako, dos de los nuevos fichajes de Valencia para la 25/26 / ACB Photo - Aritz Arrizabalaga

Más de 97 puntos encajados de media en el arranque de curso

Lo que sigue sin novedades respecto a la pasada campaña es el pobre desempeño azulgrana en defensa. 103 puntos encajados ante Hapoel Tel Aviv, 96 contra Panathinaikos, y 93 en el Roig Arena. Son 97,3 puntos encajados de media que vuelven a demostrar que el Barça lo fía todo al intercambio de golpes. El gran talento ofensivo del equipo te lleva a victorias como las del OAKA, pero el día que no sale a relucir, te gana cualquiera.

La gran nota positiva de esta primera semana de competición ha sido el gran rendimiento de Will Clyburn. La adaptación del alero estadounidense a su nuevo equipo está superando las expectativas del más optimista, y ha sido capaz de anotar 23 puntos en cada uno de los primeros duelos de Euroliga, y en Valencia volvió a liderar al equipo en anotación con 16 tantos. Hay que tocar mucha madera para que la salud le respete, pero mucho cuidado con lo que el experimentado alero azulgrana le puede dar al equipo.

Will Clyburn volvió a liderar la anotación azulgrana / ACB Photo - Miguel Ángel Polo

El calendario ha querido que el Barça vuelva a tener oportunidad de revancha el próximo viernes (20:30h CET) en la Euroliga. Será la presentación del equipo ante una afición ya no solo hambrienta de títulos, sino muy necesitada de alegrías. Y el equipo tiene mucha faena por delante para contentar a su gente.