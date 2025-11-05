La defensa del Barça amarga el retorno de Lamine

El Barça defendió mal, presionó peor y le faltó acierto en ataque. Este es el resumen de la primera parte. Una combinación letal que llevó a los azulgranas al descanso con un resultado desfavorable de dos a uno. Tuvieron la posesión y no les valió de nada. Los desajustes defensivos fueron de tal magnitud que el Brujas se encontró con dos goles que probablemente jamás habría soñado. Solo la gran actuación de Lamine Yamal invitaba al optimismo de los culés y hacía olvidar la pésima actuación defensiva.

El temor de que el pubis pudiera lastrar a Lamine en el segundo periodo desapareció de inmediato tras un espectacular gol de delantero de Rocafonda. Un tanto que propició el empate, pero que la defensa azulgrana se empeñó en restarle valor con otro grave error. Parecía que solo el delantero de Mataró confiaba en la victoria, mientras sus compañeros en tareas defensivas vivían otro partido.

El Barça no puede seguir así ni un partido más si quiere ganar algo este año. Ante un equipo como el Brujas no se puede ser tan débil en defensa. Situarse con nueve puntos le habría permitido depender de sí mismo y ahora los azulgranas quedan fuera de las ocho primeras plazas que aseguran el paso directo a la siguiente fase. Hansi Flick está obligado a tomar decisiones de inmediato. El domingo, ante el Celta, los azulgranas se juegan de nuevo tres puntos que pueden resultar decisivos para la Liga y defendiendo así es muy difícil ganar partidos.

Mención aparte merece la actuación de Lamine Yamal. El joven delantero se echó el equipo a la espalda, marcando el gol del empate y propiciando el tercero. Cada vez que el balón llegaba a sus pies generaba peligro, al tiempo que hacía temblar a la defensa local. La pena es que sus compañeros parecían empeñados en amargarle su retorno. Lo peor es que lo consiguieron.