Deco supera con muy buena nota el mercado de invierno

Lo fácil hoy sería escribir de las maneras de actuar trumpistas del Real Madrid en una semana en la que el club blanco se ha coronado con su carta dudando de la honorabilidad de los árbitros para tapar la derrota contra el Espanyol, pero me anticipé a todo ello la semana pasada, cuando en el artículo titulado ‘Tienen la cara más dura que el cemento’ ya ponía el grito en el cielo por las protestas injustificadas del club más favorecido por los árbitros en toda la historia del fútbol. Lo ocurrido esta semana, la verdad, ha superado las expectativas.

Así es que como ya me anticipé, prefiero escribir sobre el mercado de invierno del Barça, cerrado el pasado lunes sin altas ni bajas, pero con unos cuantos movimientos importantes que hacen que el trabajo de la dirección deportiva que encabeza Deco solo pueda ser calificado de más que notable.

Había logrado el club azulgrana llegar a la regla del 1:1 tras la venta de un paquete de asientos VIP del futuro Spotify Camp Nou, pero no tenía suficiente margen salarial para reforzar la plantilla si no había alguna salida. Hansi Flick ansiaba la llegada de un delantero y se negoció la posible cesión de Marcus Rashford, pero la negativa de Ansu Fati a salir dejó a Deco sin margen de maniobra. Quizá la no salida del atacante, que no cuenta para el entrenador, es el único pero del mercado, aunque también es cierto que es lógico que en el club no se quiera forzar la salida de un jugador con contrato, hecho en La Masia y al que solo las lesiones han impedido consolidar todo lo bueno que había mostrado en sus primeras temporadas en el primer equipo, cuando incluso se le dio el ‘10’ de Messi.

El mes de enero sí ha servido para lograr los objetivos que se había marcado Deco: ligar las renovaciones de jugadores estructurales. Y ha logrado firmar la de dos futbolistas como Pedri y Gavi, que firmaron hasta el 2030. Además, premió a Gerard Martín con una ampliación y mejora de contrato y logró solventar el problema que se le presentó cuando Iñigo Martínez se lesionó en la Supercopa jugada en Arabia Saudí.

En aquel momento, Ronald Araujo estaba más fuera que dentro del club. El uruguayo, tras recuperarse de una lesión, no veía clara su continuidad en el Barça y la Juventus pujó muy alto por él. Iba a aceptar la oferta del club italiano, pero entró en acción Deco y le convenció para que se quedase y renovase su contrato hasta 2031, dejándole una puerta abierta en verano para que el uruguayo decida su futuro en función de las sensaciones que tenga. Buen trabajo de Deco, que también ha recogido dinero de cláusulas muy bien puestas, como en el caso de Nico. Ese dinero se guarda para el verano. El brasileño pasará entonces otro examen. El último lo ha superado con una gran nota.