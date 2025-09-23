Deco-Rashford-Joan: imposible más por menos

Rashford y Flick, durante el Barça-Valencia / Dani Barbeito

En otro mercado bajo mínimos, sin poder hacer grandes dispendios y con la limitación una vez más de no poder acogerse a la norma del 1:1, Anderson da Souza ‘Deco’ tuvo que volver a hacer malabarismos. Acostumbrado a caminar entre el alambre, a tener que lidiar con la incertidumbre de la inscipción a la hora de intentar convencer a futbolistas (caso más claro el de Nico Williams), el lusobrasileño parte siempre con desventaja.

Sobre todo ante transatlánticos como Liverpool, Chelsea, City, Bayern o PSG. Sin ir más lejos, el club ‘red’ se ha gasta lo mismo en un solo jugador (170 millones por Isak) que el Barça en las tres últimas ventanas de fichajes juntas (unos 115 ‘kilos’). Es un indicador clarísimo de contra quién y en qué condiciones compite ahora mismo la entidad barcelonista a la hora de acudir al mercado.

NAVEGAR EN EL ALAMBRE

Aun así, probablemente 27 millones de euros, que es lo que ha gastado Deco estos meses estivales, nunca fueron tan bien amortizados. Se movió a las mil maravillas, en la sombra, para convencer a Joan Garcia, a su familia y a sus agentes para que aceptara liderar la portería del proyecto de Flick. La cláusula (25 millones) era muy golosa y había que actuar con celeridad y eficacia. No es para nada descabellado que si tenemos en cuenta calidad-precio pueda tratarse de la mejor contratación de este último mercado.

Joan Garcia debutó en la Champions con una gran actuación / Valentí Enrich

Joan ha rendido al momento. No ha dejado ni un ligero atisbo de duda. No solo no ha cometido un solo error en estos primeros seis partidos oficiales, sino que se ha adaptado al estilo del Barça y de Flick a las mil maravillas. Parece hecho y moldeado en La Masia. Un juego de pies y una personalidad y sangre fría envidiables para tumbar de un plumazo las ‘inseguridades’ que pudieran tener algunos escépticos.

Y respecto a lo de Rashford, a riesgo de que algunos crean que todavía es demasiado pronto, también se ‘huele’ otro acierto catedralicio. Sobre todo por el precio, claro. Una cesión sin coste y en la que el Barça pudo rebajar algo la alta ficha del delantero británico. Existían, lógicamente, incertezas sobre cómo podía aclimatarse en su primera experiencia lejos de su país. Y quizás estas se acrecentaron tras el partido en Vallecas.

Rashford ha caído de pie en el Barça / DANI BARBEITO

Pero si a algo está acostumbrado Marcus es a la presión y los focos. Los ha tenido encima desde que debutó siendo casi un niño con el United hace ocho años. Le sobra personalidad y poco a poco va entendiendo mejor los automatismos del Barça, cómo asociarse y cómo aprovecharse de las exquisiteces de Pedri, Fermín, Olmo y el resto de socios sobre el verde.

Es prematuro decir que es un éxito, pero no es osado afirmar que es una buena gestión de la secretaría técnica. Se reaccionó bien a la negativa de Nico, se sondeó lo de Luis Díaz pero rápido se vio que era inviable y se ató un ‘Plan C’ que contaba con el respaldo total de Flick. Y el germano se está encargando de exprimirlo y moldearlo.