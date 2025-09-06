Deco y La Masia, contra los fichajes millonarios

El Barça vuelve a estar entre los grandes de Europa habiendo gastado en fichajes mucho menos que sus grandes rivales en la Champions / SPORT

El Barça, siendo propiedad de sus socios, debe competir por los títulos con clubes Estado u otros que son propiedad de grandes fortunas dispuestas a poner el dinero que haga falta. Si a ello le sumamos que la pandemia del coronavirus provocó un descenso espectacular de los ingresos y que no se pudiese hacer frente a muchos compromisos contractuales adquiridos por encima de mercado y una profunda crisis económica en el club, la situación todavía se complica más.

Así se explica, por ejemplo, que el Barça solo haya invertido 27,5 millones de euros en refuerzos este verano, una cantidad ridícula si la comparamos con Real Madrid (167,5), Atlético de Madrid (176), PSG (103), Bayern (88), Chelsea (328), Manchester City (207), Manchester United (250,7), Liverpool (483) o Arsenal (293,5).

La diferencia es abismal, pero a pesar de la capacidad económica de unos y otros, el Barça saldrá a competir todos los títulos como lo hizo la pasada temporada con Hansi Flick en el banquillo, cuando ganó la Liga, la Copa del Rey y la Supercopa de España y se quedó a un paso de jugar la final de la Champions contra el PSG.

Y ello es gracias al trabajo realizado por la dirección deportiva que lidera Deco y, sobre todo, a la joya de la corona del club azulgrana, La Masia. El brasileño, con el asterisco de la marcha de Iñigo Martínez al Al Nassr, ha podido poner en manos de Flick una plantilla muy equilibrada y más que competitiva, con dos jugadores de garantías en todas las posiciones. Lo ha logrado con poco dinero para fichar y atado de pies y manos por el ‘fair play’ económico de LaLiga, pero trabajando bien las renovaciones de muchos de los jugadores que son muy importantes para el equipo y referencias a nivel mundial.

Y lo ha hecho con el apoyo, claro está, de La Masia, la mejor escuela futbolística del mundo que nunca le ha fallado al club cuando ha debido echar mano de ella. En tiempos de crisis han aparecido los Lamine Yamal, Cubarsí, Gavi, Fermín, Balde, Casadó y Bernal, cuyo valor es incalculable. ¿Cuánto costaría fichar a Lamine, por ejemplo? Y por detrás aprietan otros como Jofre Torrents, ‘Dro’, los primos Toni y Guille Fernández o Dani Rodríguez. Nada, por otra parte, que no estuviese inventado, pues ya se hizo el Barça más grande la historia con los Messi, Puyol, Piqué, Valdés, Xavi, Iniesta, Busquets o Pedro. Solo hace falta creer en La Masia. Y esta junta directiva, aunque algunos digan que solo lo hace por necesidad o por no tener más remedio, créanme, cree en La Masia. Era uno de los puntos fuertes del programa electoral de Joan Laporta y lo ha cumplido.