Deco sabe más de futbol de lo que aparenta

SPORT.es

Camino de la Ciudad Deportiva del FC Barcelona junto a los periodistas de SPORT, Ferran Correas y Toni Juanmartí, para entrevistar a Deco, me vino a la cabeza una reflexión que me hizo unos días antes de tomar posesión en el cargo. "Este equipo será mejor dentro de dos o tres años que ahora", me comentó por aquel entonces. Argumentaba que la mayoría de los futbolistas de la plantilla todavía estaban por debajo de los 25 años que es la edad en la que el jugador alcanza su plenitud al sumarse juventud, experiencia y fortaleza física. Llevaba razón. Algo habrá tenido que ver el cambio de entrenador, pero, de momento, no hay duda que este equipo es mucho mejor que hace año y medio.

Pese a que la afición culé guardaba un excelente recuerdo del Deco futbolista, su fichaje como director deportivo creó un cierto escepticismo. Sin embargo, ayer volvió a demostrarnos que sabe mucho más de fútbol de lo que aparenta. Dicho esto, no destacaría la sabiduría como su mejor cualidad. Deco es un tipo que toca de pies en el suelo, que sabe reconocer sus carencias, que evita tomar decisiones en caliente y que es muy consciente de los cambios radicales que existen en el mundo del futbol fruto de los resultados. De aparente timidez, no comunique como Laporta, pero tiene mensaje propio, habla claro y sin pelos en la lengua.

Esta vez, me sorprendió, cuando, entre líneas, soltó: "No queremos a futbolistas que quieran jugar en el Barça; queremos a futbolistas que quieran triunfar en el Barça". La diferencia es abismal. O sea, que no quiere a futbolistas que se acomoden o vengan a jubilarse en el Barça. Otro mensaje conciso.

Luego, tras sus declaraciones, hablamos un buen rato de fútbol y, uno, que lleva un tiempo en esto, descubre, de nuevo, que Deco sabe de lo que habla. El fichaje de Flick ha sido un gran acierto, pero tener un exfutbolista con las ideas claras y que no se casa con nadie al frente de la dirección deportiva es también un gran apoyo para el entrenador y presidente. A todo eso, fuera de micro, me dice que debemos ser prudentes, que queda mucha temporada. Lleva toda la razón. No obstante, las sensaciones que transmite este equipo son para ilusionarse. En fin, que algún mérito tendrá.