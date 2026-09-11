Deco y Flick lo vieron antes

¿Es posible que el Barça juegue mejor? Eso dice Flick, que es quien sabe de esto, pero, para un espectador cuyos conocimientos de fútbol se limitan a haber visto muchos partidos y jugar pachangas, se hace difícil entender cómo un equipo puede exhibir un dominio tan aplastante como sostenido sobre el rival.

Cancelo celebra con Gordon el gol de Gabriel Jesús / Dani Barbeito

Son ya veintidós goles en cinco partidos, cuatro de Liga y uno de Champions, y solo tres goles en contra. ¿Podían haber sido más? Sí, pero también el Barça podría haber sumado más goles a favor. No se trata, pues, del resultado final, sino de las sensaciones que ofrecen Lamine, Fermín, Raphinha y compañía, que luego se traducen en el marcador, pero que van mucho más allá de un logaritmo. Lo que está mostrando el Barça es una revolución, una más, que volverá a tener, con el tiempo, el sello de quien sabe que todo lo que hace tiene un sentido. Esto es largo, sí, y no hace falta repetir que disfrutar del camino no siempre se traduce en títulos, aunque es obvio que siempre estarás cerca de ellos.

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, y el jugador Andreas Christensen durante un entrenamiento. / Alejandro García / EFE

(Esta reflexión parece, incluso, que la han hecho suya en el Real Madrid, donde sus aficionados se quejan de que el equipo de Mourinho no juega a nada. Es difícil, tras años explicando que lo importante es ser un número, entender qué hacen en el Bernabéu pudiendo ahorrarse el tostón que supone, y lleva muchísimos años suponiendo, verles jugar. Para ganar, hay que hacer las cosas bien. Para ganar sin hacerlo bien necesitas los errores arbitrales o los errores de los porteros rivales, pero eso solo le ocurre a un equipo en el mundo y a veces, como decía Messi, “no les alcanza”).

El Barça, con permiso del PSG de Luis Enrique, cuyo libreto se escribió como blaugrana, es el equipo que mejor juega en Europa. Lo es porque ha hecho las cosas bien, porque ha fichado mejor y porque tiene a un director deportivo con las ideas muy claras. Con sus decisiones incuestionables y otras que seguramente lo son, aunque todo es opinable. Lo que es evidente es que Deco va un paso por delante: cuando la salida de Lewandowski, y bastante menos la de Ferran Torres, dibujaba un escenario complicado en cuanto a registros goleadores, el ‘jefe’ de los despachos, junto a quien mejor conoce a su plantilla, Hansi Flick, ya habían ideado su plan B, que nada tenía que ver con la lista interminable de nombres escritos tras el de Julián Álvarez. ¿Podría ser que el Barça nunca haya querido al delantero del Atlético? Seguramente no, pero lo que sí es evidente es que su fichaje no era tan prioritario como se ha vendido durante todo el verano. La puerta del Barça para el argentino no está cerrada, aunque ahora aparece entreabierta.

Lo dijo Lamine: “Decían que nos faltaría gol”. Y tenía lógica pensarlo mientras Flick (en esta misma tribuna nos preguntábamos hace unas semanas qué escondía el alemán) y Deco tejían alrededor de Raphinha un ecosistema en el que el ‘9’ ya no tiene ningún setido porque, en el fondo, todos ejercen de delantero centro. Y de extremos, y de mediapunta, y de interiores... El Barça es una obra de arte implacable y emocionante porque se ha pasado de cierta rigidez táctica impuesta, paradójicamente, por quien los marcaba a pares, para disfrutar de una oda al movimiento, al Futurismo. Llegados a este punto, hay que aplaudir enérgicamente a quienes ven el mañana antes que el resto y, tras diseñarlo en sus pizarras, lo plasman sobre el césped. ¡Bravo!