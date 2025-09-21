Deco, Flick y Pedri

Pedri González durante el Newcastle-Barça de la Champions 2025/26 / Valentí Enrich

Lamine Yamal es una bendición para el Barcelona moderno, un regalo caído del cielo que ha devuelto la ilusión y sobre el que se cimenta el actual Barça. En su ausencia estos días se ha demostrado no solo que no hay Laminedependencia, por suerte para todos, empezando por el joven jugador de Rocafonda, y que el Barcelona se sustenta en muchos pilares muy sólidos que hacen que el actual Barcelona sea siempre un equipo sólido y reconocible, de nuevo admirado en Europa.

El valor del trabajo de Deco

Hay que poner en valor el trabajo realizado por Deco en estos años en los que la penuria económica obligaba a afinar mucho en los fichajes y los movimientos e incluso los limitaba hasta límites insospechados para este club.

Gastar apenas 28 millones de euros y mantener el alto nivel competitivo de la plantilla cuando una decena de equipos sólo en Inglaterra ya han gastado más de 200 millones en este mercado habla a las claras de en qué condiciones está completando el Barcelona, incluso en casa donde el Madrid y el Atlético invierten más de cien millones cada uno y son los directos rivales por la liga. Poco pero bueno y apuesta decidida por amarrar lo que hay en casa. Deco es un pilar del actual Barcelona.

Hansi Flick, otro regalo

Flick es otro regalo para el Barça. Su llegada hace año y medio ha cambiado radicalmente la situación de melancolía, tristeza y decadencia que parecía sobrevenir. Ha potenciado a todos y cada uno de sus jugadores, ha revalorizado toda la plantilla, ha armado un bloque altamente competitivo y muy reconocible que vuelve a ser temido en Europa. La solvente victoria en Newcastle en un ambiente muy caliente devuelve al Barcelona a la primera línea futbolística como equipo de referencia. Todos quieren volver a emular a este Barça.

¿Y Pedri, qué?

Y Pedri, no menos importante. Otro de los actuales pilares del Barcelona que engrandece al club y mantiene el nivel de la excelencia de su juego. Ya va siendo hora de hacer justicia con el centrocampista tinerfeño. Su último año y medio futbolísticamente es escandaloso. Ha jugado un fútbol primoroso un día sí y otro, también.

Nadie gobierna y manda los partidos como él. Nadie hace jugar a sus equipos tan bien como él. Nadie da tanta seguridad a sus compañeros como él. Nadie hace jugar mejor a todos los demás como él. Ha alcanzado una madurez futbolística increíble con sólo 22 años. Por ponerlo en contexto, la explosión de los grandes Xavi e Iniesta fue más tardía, tardaron en coger el poso que a su edad ya tiene Pedri en este equipo.

Ganar partidos y ganar campeonatos

Pedri es la envidia de todos los grandes del fútbol mundial. Juega casi a la perfección. Es el autentico termómetro del Barcelona. Lamine Yamal te gana partidos, Pedri te hace jugar y te hace ganar campeonatos.

Con el paso del tiempo pondremos en perspectiva lo que está haciendo en este equipo. Es otra bendición para el fútbol mundial y para el Barcelona en particular. Son tres pilares importantes sobre los que se sostiene un proyecto deportivo muy sólido, con un gran presente y un enorme futuro. Los culés son afortunados de tenerlos.