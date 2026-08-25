Deco y Flick pactan no fichar un parche

La manita que el Barça le endosó al Elche no va a cambiar ni un ápice la hoja de ruta que Deco tiene marcada para esta temporada. La decisión de incorporar un delantero centro está consensuada y analizada al margen de los cinco goles del domingo.

Pendientes de la salida de Casadó, que podría producirse entre hoy y mañana, y del futuro de Balde, una vez que el lateral aclare sus ideas, como avanzó Flick, queda sobre la mesa el fichaje del nueve. El gran objetivo de Deco desde noviembre era Julián Álvarez, pero la operación se ha complicado por razones ya explicadas.

Es verdad que existen nombres en ese denominado plan B, pero Deco y Flick, con el visto bueno de Laporta, han pactado algo tan sencillo como importante: no fichar un parche. No están dispuestos a pagar una cantidad desmesurada por un delantero sin garantías. El mensaje interno es claro: no se harán locuras.

Por tanto, salvo giro inesperado en el ‘caso Julián’, el Barça afrontará los próximos meses sin incorporar un nueve, pero volverá a valorar esta opción en el mercado de invierno. Eso sí, el club mantendrá reservado un espacio hasta última hora por si se produjera el milagro. Mientras exista una mínima posibilidad, el Barça estará preparado para inscribir a Julián.

A corto plazo no parece un problema para Flick y es la solución más sensata. Este Barça tiene recursos y delanteros muy polivalentes. Lamine ya ha jugado como referencia ofensiva en categorías inferiores; Gordon, recién incorporado, también puede ocupar esa posición; Raphinha ejerció de nueve ante el Elche con éxito y el joven egipcio Hamza ha demostrado que tiene instinto goleador.

Tirar de talonario no siempre es la solución. Quedan tres meses de competición hasta enero, teniendo en cuenta que hay un extenso parón de selecciones en septiembre, y a principios de año el escenario puede ser muy diferente. Quién sabe si entonces Julián estará disponible.

Por tanto, salvo que Cerezo y Gil Marín recapaciten, el Barça no fichará un delantero por fichar. Dicho esto, tampoco sería el primer equipo que gana una Champions sin un delantero centro al uso. Guardiola y Luis Enrique ya demostraron que no siempre es necesario un nueve para ganarlo todo.