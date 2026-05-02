Decía Hansi Flick en la rueda de prensa previa al partido entre Barça y Osasuna que está cien por cien convencido de que su equipo puede ganar tanto a PSG como a Bayern Múnich, los dos grandes favoritos para ganar esta Champions después del descomunal partido que ambos conjuntos brindaron al mundo del fútbol en la primera semifinal de la competición.

El técnico alemán está seguro de ello porque sus jugadores le han dado muestras de que lo pueden hacer. Aunque el momento no es el mismo, el Barça ya goleó al Bayern en la pasada edición de la Champions y compitió con el PSG en la primera fase de la actual, jugando una gran primera mitad. El Barça tiene un grupo de futbolistas jóvenes llamados a marcar una época en el fútbol continental. Liderados por Lamine Yamal, el delantero más desequilibrante del planeta con solo 18 años, ahí están los Cubarsí, Gavi, Fermín, Bernal, Pedri... bien acompañados por los Joan Garcia, Eric, Olmo y otros futbolistas con más experiencia como Raphinha, Ronald Araujo o Frenkie de Jong.

Tiene el Barça equipo y plantilla, pero le faltan un par de piezas para ser un equipo todavía más competitivo. Para trasladar su dominio en España a Europa. Lo sabe Flick y lo sabe también Deco. Por ello, esperando que la junta directiva acabe de hacer los deberes y el club logre llegar a la ansiada regla del 1-1, dirección deportiva y cuerpo técnico trabajan de forma conjunta en la llegada de un delantero centro y un central. Reforzando estas dos posiciones y con lo que ya tiene, el Barça aspirará a todo. Eso sí, Deco no puede fallar. El acierto en esas dos incorporaciones, especialmente en la del encargado de hacer los goles, es clave.

Se habla de Julián Álvarez, pero fichar al argentino será complicado. No ha cerrado la puerta a una salida del Atlético de Madrid rumbo al Spotify Camp Nou, pero los 'colchoneros' pondrán las cosas muy difíciles porque no quieren vender, pidiendo, en caso de que el futbolista quiera marcharse, más de cien millones de euros. Seguro, de todos modos, que Deco tiene pensado un plan B y un plan C, como también para la posición de central, en la que el italiano Alessandro Bastoni sigue apareciendo como opción número.

La confianza en el director deportivo es mayúscula. Se lo ha ganado. Con poco margen por el 'fair play', hace dos veranos fichó a Dani Olmo y el pasado año apostó por la llegada de Joan Garcia. Era una oportunidad de mercado y trabajó para que no se escapase. Se ha movido también para lograr cesiones de jugadores importantes como Cancelo y Rashford. Muchas operaciones beneficiosas para el Barça que deben tener continuidad en el próximo mercado de fichajes. Sabe el brasileño que no puede fallar porque si acierta tendrá el Barça un equipo para hacer historia. Confianza en él.