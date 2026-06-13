Deco es el director deportivo de Florentino Pérez

Como dijo hace unos días el presidente del Barça, Rafa Yuste, Florentino Pérez sigue sin digerir los éxitos del club azulgrana. Más si cabe cuando llegó a pensar que el Barça iba camino de la ruina económica, fichó a Mbappé para hacer todavía más fuerte a su equipo y ha visto en cambio como los azulgranas han resucitado en todos los ámbitos y han ganado las dos últimas ligas.

A tanta rabia, el presidente del Real Madrid sumó un terrible enfado tras ver como Joan Laporta lo dejaba solo en el proyecto de la Superliga. Tanta rabia ha llevado a Florentino a declararle la guerra al Barça. Saca a pasear siempre que puede el Caso Negreira e incluso se ha atrevido a pedirle a la UEFA que intervenga y le quite al club azulgrana los títulos que ganó con Pep Guardiola, cuando aquel Barça era el mejor equipo del mundo, admirado por todo el planeta.

Y como con el Caso Negreira sabe que no tendrá suficiente, ha optado por el retorno al Santiago Bernabéu de José Mourinho. Ya eligió al portugués para intentar destruir a aquel Barça de Guardiola y repite ahora la operación para intentar hacer lo mismo con el Barça de Hansi Flick. Deberá ser aleccionado el técnico alemán para que no entre al trapo como pretenderán que pase desde Madrid.

Pero todavía hay más, pues parece que Deco, director deportivo del Barça, lo sea en realidad del Real Madrid. Y es que el club blanco se ha propuesto ir a por todos los jugadores que gustan en el Spotify Camp Nou. Tenía el club azulgrana un acuerdo verbal con Bernardo Silva, pero el portugués acabará jugando vestido de blanco tras recibir una oferta que doblaba la azulgrana. Sabe Florentino Pérez que Julián Álvarez es el gran objetivo de Deco para reforzar la posición de delantero centro este verano y optó por embarrar la situación con una llamada al Atlético de Madrid y una oferta de 150 millones por el argentino. Posiblemente, la propuesta ni existió, pero se encargó el Real Madrid de hacerla pública a través de un comunicado, algo que no hace nunca nadie, pero que servía para encarecer al futbolista, buscando que el Barça ya no se lo pueda llevar por menos de esa cantidad.

Y a estas actuaciones, todavía se le puede sumar alguna más. Tiene fichado el Real Madrid ya a Denzel Dumfries, lateral derecho que Deco ha tenido en su agenda por si hacía falta reforzar la posición. Y también se ha encargado Florentino de buscar la contratación del central Josko Gvardiol. Su agente había estado en la Ciutat Esportiva Joan Gamper ofreciendo al croata al Barça. Está claro que todo lo que le gusta a Deco, o lo que podría fichar el Barça, acaba siendo objetivo de Florentino. A veces porque el Real Madrid lo pueda necesitar, pero muchas otras por torpedear