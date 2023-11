Deco deja sutilezas por el camino

Antes de mirar fuera, asegurarse de que lo que hay dentro no se escapa. El mensaje de Deco está lleno de sentido común porque conoce bien las ansias faraónicas de este club en su voluntad de fichar mucho, al tiempo que es consciente de que las limitaciones financieras frenan cualquier locura veraniega.

Lleno de sentido común también esta su explicación de la situación del equipo, del mal juego, aunque minimiza las críticas tanto como puede con la idea de defender a su entrenador. Es lo que debe hacer, lo que le toca, para lo que ha sido contratado. Dar estabilidad es una obligación en el Barcelona y Deco actúa en consecuencia. Otra cosa es que no quiera admitir ni compartir el cabreo del aficionado ante el juego exhibido en los últimos partidos.

Deco también explica en esta entrevista a Ferran Correas y a Toni Juanmartí que el origen del mal juego son las lesiones del equipo que han acabado afectando demasiado. Unos porque no han vuelto todavía, otros porque aún no han cogido el nivel de forma deseado, otros porque han tenido que jugar más minutos de los previstos o dar protagonismo a jugadores jóvenes que lo han hecho bien, pero que no se les puede pedir más. Deco, son gajes del oficio. El Barcelona tiene lesiones pero también las tiene el Madrid, el PSG, el City o el Chelsea y las consecuencias de estas bajas no parecen tan significativas.

También es cierto que este club vive otra realidad, muy diferente. De aquí su miseria y su grandeza. Se le exige como el que más. En cada partido. Sin perdón. Y hay que admitir que el juego del equipo es pésimo, aburre a las ovejas, pero en estas condiciones va sumando puntos y no ha perdido nada a estas alturas de curso, algo que no se podía decir en las dos anteriores temporadas. Así que paciencia. El Madrid, que tampoco es líder de la Liga, vive parecidas situaciones y no se le discute tanto. Y el Barça tiene la misma media de puntos que el PSG o que el City. Esto es muy largo, queda camino por recorrer. Así que paciencia.