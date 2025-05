Deco es clave en el Barça de Laporta

EFE

Deco es una persona fiel a los suyos. O sea, que nunca traicionará al presidente, Laporta, ni a al asesor de este y amigo suyo Alejandro Echevarría. Ayer mismo, en la entrevista que le realizó Jordi Basté en RAC 1, aseguró que su continuidad estaba vinculada a la del propio Laporta. No obstante, eso no quiere decir que sea un tipo que diga sí a todo o que se acoquine cuando sus opiniones no coinciden con la de sus superiores.

De apariencia discreta, Deco es uno de las personas con más personalidad del entorno de Laporta. Ya demostró su carácter en su etapa como futbolista y ahora lo manifiesta cada vez que habla en público. ‘Vamos a pensar en el futuro y olvidarnos el pasado’, afirmó cuando le cuestionaron sobre determinados contratos heredados de otras juntas. Repleto de sentido común, Deco actúa de manera práctica y vive ajeno a todo tipo de rumores. Sabe, también, moderar su discurso y afrontar todos los temas sin dar más información que la que considera.

En la entrevista fue claro respecto a la renovación de Lamine Yamal, cosa que horas más tarde corroboró el representante del futbolista, Jorge Mendes. Y no escondió que Luis Díaz o Rashford son algunas de las prioridades para la próxima temporada. Insinuó que Joan García, portero del Espanyol, está también en la lista de futuribles y aseguró con rotundidad que no buscan a ningún refuerzo para los laterales o el centro del campo. En fin, que dio pistas, pero no se metió en ningún embrollo innecesario.

Claro que se le pueden discutir algunos fichajes, como en su día se le discutieron a Cruyff o Guardiola, pero el resultado final de su segunda temporada ha sido excelente. De cualquier forma, me quedo con una frase que repite desde que fichó por el Barça y, que, de momento, no caduca: ‘La mayoría de los jóvenes todavía serán mejores los próximos años’. Pues sí, se refiere a Lamine, a Pedri a Cubarsí a Fermín, etc.

Dijo también que solo traerán a futbolistas que mejoren lo presente y deben hacerlo. El Barça tiene un gran equipo, pero todavía es imperfecto. Si llegan refuerzos puede convertirse en una plantilla que marque una era. En sus manos está. Bueno, en las suyas y en las de la economía del club.