Deco busca un delfín para Lewy

Deco tendrá que hacer equilibrios para atacar el mercado de verano / Valentí Enrich / SPO

Golpe de realidad para el plan de trabajo deportivo inicial diseñado por el Barça pensando en la plantilla 2025-26. Escrutado el mercado y analizando la relación calidad-precio de los nombres finalmente escogidos, todo apunta a que el club azulgrana deberá replantearse el proyecto de máximos planificado hasta la fecha.

Salvo milagro inesperado -o lo que es lo mismo, varias salidas millonarias no contempladas que dejen cuantiosos ingresos-, el Barça actual aún no está en disposición de afrontar el fichaje de los futbolistas deseados en primera instancia para cubrir las necesidades consensuadas entre Deco y Flick.

Isak y los más de 100 millones reclamados por el Newcastle son pura utopía. Luis Díaz y otros delanteros de perfil similar también obligan a desembolsos que, por ahora, no se intuyen nada factibles. Y en cuanto a defensas, la historia se repite: gusta mucho Vanderson, pero las negociaciones con el Monaco tampoco invitan a una gran dosis de optimismo.

Todos los frentes siguen abiertos. Estamos a finales de marzo y el mercado aún puede deparar mil y una sorpresas. Eso sí, el primer diagnóstico obliga a diseñar una estrategia alternativa marcada por la austeridad y el realismo más cruel.

Cada vez gana más peso la teoría que el área técnica debe centrar la mayor parte de sus esfuerzos y habilidades en dar con un 9 de perfil muy concreto: joven, capaz de crecer y empaparse del talento de Lewandowski en el que se presume su último año y asequible a las arcas actuales del club. Se trata de encontrar un nuevo Vitor Roque que sí pueda consolidarse en la primera plantilla del Barça.

No es tarea fácil, pero es una obviedad que Lewandowski afronta sus últimos años como jugador TOP. En 2026 finaliza contrato y el club en estos momentos no tiene un relevo definido ni en la primera plantilla ni a corto plazo en la estructura del fútbol base. El deseo de Haaland siempre está ahí, pero la realidad de Hansi Flick no se alimenta de sueños más o menos húmedos.

Es tiempo para trabajar en paralelo en diferentes proyectos. Un traspaso inesperado puede aliviar las arcas y abrir opciones que hoy son descartadas, pero el escenario más plausible aconseja abrir el foco. Toca seguir buscando chollos en el mercado mientras la pelea con el fair play se recrudece a medida que se acerca el final de temporada.

Otra cuestión es calibrar el riesgo que supone una nueva apuesta de futuro que pueda cocinarse a fuego lento durante un año bajo el paraguas de Lewy. Visto lo visto con Vitor Roque, toca corregir el punto de mira. Nada de cracks y más juventud al poder. Lewandowski necesita recambio.