Deco blinda una gran plantilla para muchos años

Deco explió en la Asamblea su proyecto deportivo / FC BARCELONA / SPO

Es indiscutible que el Barça ha pasado de cero a casi cien en un tiempo récord desde la llegada de Hansi Flick al banquillo. De la catastrófica temporada 23-24, sin títulos y con la traumática salida de Xavi, se ha pasado a ganar Liga, Copa, Supercopa y quedarse a las puertas de la final de la Champions por culpa de un maldito minuto. Una recuperación que solo puede entenderse desde el buen trabajo de la dirección técnica y la revolución táctica aplicada por el nuevo entrenador.

El caso es que la tarea de Deco y Flick era ardua y complicada. Poco dinero y muchos cambios. La cantera ha sido la clave, pero también la selección de los fichajes. En menos de dos años, el Barça vuelve a tener una plantilla y un equipo que aspiran a todo.

Llegados a este punto, era fundamental blindar a los jugadores más determinantes y reforzar la plantilla con fichajes estratégicos, tipo Olmo y Joan García. En definitiva, hacer un equipazo para muchos años. A falta de la renovaciones de Eric García y Ferran Torres, bien encarriladas, Deco ha ido asegurando con contratos largos y cláusulas prohibitivas a la columna vertebral del equipo. Lamine Yamal, Joan García y Araujo hasta 2031; Pedri, Olmo, Koundé y Gavi (2030), Cubarsí, De Jong, Fermín y Bernal (2029), Raphinha, Balde y Casadó (2028), una plantilla equilibrada, con mucha juventud camino de la madurez que alcanzarán en plena vigencia de sus contratos. Gran plantilla. Y partir de ahora, el Director Deportivo centrará sus esfuerzos en conseguir el mejor relevo de Lewandowski, una posición fundamental en todo equipo grande. Un reto en el que no se puede fallar.

