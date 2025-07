Deco 3.0: menos veraz, más eficaz

Deco, director deportivo del Barcelona en una entrevista con SPORT / Valentí Enrich

Tercer mercado veraniego del Barça en manos de Deco y una primera conclusión evidente: cada vez hay que desconfiar más de los mensajes del director deportivo y, sin embargo, tenerle más en consideración en la gestión del día a día.

La evolución de Deco desde su llegada a los despachos del FC Barcelona es notoria. Es cierto que su primer verano fue accidentado: trabajó desde la sombra meses antes de su nombramiento bajo unas limitaciones económicas brutales que apenas si le dejaron margen de maniobra.

Lo del año pasado fue de traca. Entradas y salidas marcadas por las urgencias y siempre pendientes de la interpretación de Javier Tebas sobre el fair play azulgrana. Mercado de locura, resuelto de forma milagrosa y con un resultado final ya conocido en forma de éxitos deportivos.

Y a las puertas de su tercer ejercicio llegó lo inesperado: segunda quincena de julio y el trabajo más importante de planificación está visto para sentencia. Lo nunca visto en el Barça en estos últimos años. Es verdad que habrá salidas, varias salidas, y muy probablemente alguna entrada final. En ambos casos, movimientos puntuales para ajustar el proyecto. Sorpresa en toda regla. No porque el Barça haya hecho los deberes con celeridad y aparente diligencia, sino porque Deco ha cumplido pocas de las exigencias que se había marcado durante los meses previos. Mejor dicho, exigencias que había trasladado al entorno mediático.

Horas después de la presentación de Marcus Rashford no puedo olvidar que llevamos meses y meses insistiendo en que Luis Díaz era la gran prioridad del Barça, por deseo propio de Deco. Era cuestión de esperar y esperar hasta que el Liverpool aflojara pretensiones y el Barça fuera con todo a por su objetivo número 1. El resultado final: esperar lo justito y, a las primeras de cambio, giro radical en el guion. Adiós al colombiano deseado y bienvenido el inglés siempre predispuesto a fichar.

En el caso de Joan Garcia, tres cuartos de lo mismo. Durante la primera mitad de la temporada, avisos de movimiento en la portería para el verano del 26. Recta final de la temporada y el criterio técnico sufre otro vuelco: las urgencias son para el verano del 25. Y Joan Garcia, cerrado días después del final de LaLiga. Sin culebrones.

A Deco es mejor juzgarlo por sus hechos que no por sus dichos. No sabemos si tiene suma facilidad para cambiar de criterio o bien no le gusta decir la verdad ni a su médico (disculpen ironía). Lo que es indudable es que la gira del Barça 2025-26 arranca con un trabajo importante ya realizado. Quedan ajustes por delante, pero si el fair play no dice lo contrario, será el verano más tranquilo en los últimos años.