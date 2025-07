Es su decisión, punto

Nico Williams celebra un gol con la selección española

Se ha dicho todo o casi todo, pero yo le pondré mi 'chin pon'. Han caído críticas a casi todos los que han sido parte de la frustrada operación de Nico Williams. ¿Ridículo histórico o institucional? Yo creo que no hay para tanto, aunque Roncero lo vocifere a cuatro vientos. Ha sido un sainete, con guion relativamente corto, aunque no previsible, por ser una segunda parte.

Cuando no acaban bien las cosas, todo es criticable. Que Deco habló más de lo que debía en entrevistas, demasiado pronto, es cierto. A partir de ese momento, cada parte hizo lo que debía hacer, jugar la partida de póker que se había empezado, con protagonistas principales e invitados.

El Athletic, club comprador y no vendedor, limitado (cada vez menos, puesto que se hace trampas a su propio solitario para entender el significado de ser vasco) por su capacidad de selección de talento, no iba a dejar marchar fácilmente a su estrella. En lugar de quemar las naves y gritar, miró a La Liga para pedir ayuda al primo de Zumosol. No es difícil encontrar, casi siempre, a un Tebas, que debiendo ser más juez que parte, le encanta siempre ser el amigo de los pequeños, opinar y meterse en todo tipo de berenjenales, que decidió asumir su parte en la obra teatral. Todo lo que sea tener como enemigos al Madrid o al Barça le pone mucho al maño.

El error estratégico del Barça, diezmado económicamente, fue no tener la capacidad inmediata de cerrar la operación en el corto plazo garantizando pago e inscripción del jugador en la regla del 1:1. Aquí es donde subyace para mí el talón de Aquiles del caso, no por el presente, sino por el grave error del pasado: el caso Dani Olmo. Sin ese histórico, no se hubieran generado las dudas sobre la capacidad de garantizarlo. Laporta ha optado por el silencio, extraño, pues no es su estilo. Más pronto o más tarde le escucharemos.

Nico ha decidido por el corazón, a cuatro vientos lo ha pregonado el jugador y el club vasco. Veremos si la decisión emocional se mantiene según la duración, diez años, que tendrá el nuevo contrato. El futuro resolverá la ecuación, mi apuesta es que si, como cualquier jugador, prioriza su carrera deportiva, ese acuerdo no se cumplirá en su totalidad. Dicho eso, el Athletic ha ganado claramente la partida, y con él, los representantes del jugador, que han sacado más dinero, y por tanto más comisión para su representado. Los estúpidos energúmenos que, por dos veces, destruyeron el grafiti de Barakaldo, son los que, ahora, además de quedárseles cara de tontos, deberían pedir públicamente perdón a Nico.

Como en cualquier decisión del mercado laboral, el empleado es quien decide, puesto que tiene la última palabra. Por tanto, culpen a Nico. ¿Debemos abuchearlo cuándo venga al Camp Nou? Yo creo que no, ha sido una negociación y ha tomado esta decisión, punto.