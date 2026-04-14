La decisión que marcará el futuro de Lewandowski

Hoy hay que marcar tres goles, por lo tanto ha de jugar Lewandowski. Esta ha sido durante los últimos cuatro años una máxima indiscutible en el Barça, pero ya no está claro que lo sea. El polaco ha entrado en una dinámica de rotaciones, dosificaciones o ausencias significativas en apariencia consensuadas pero que adquieren en esta fase final del curso una importancia decisiva. Hoy, desde luego, es un día clave. Hay que remontar dos goles al Atlético, es partido a vida o muerte en la Champions, por lo tanto, ninguna duda: el goleador ha de jugar.

Decía ayer Lamine Yamal, que con dieciocho años tiene todos los galones en el vestuario del Barça y que como tal salió a dar la cara y a marcar terreno ante Simeone, que no cree que la remontada pase más por sus pies que por los de algunos de sus compañeros. "Tenemos jugadores veteranos de clase mundial que pueden remontar el partido por ellos mismos". Eso es, Lewandowski.

No se trata de ponerle presión pero sí de constatar que el de hoy es un partido clave para su futuro. Si no sale de inicio, quedaría indefectiblemente señalado y más después de no jugar el derbi y de que Ferran Torres marcara dos goles al Espanyol. No creo que suceda. Pero lo que sí sucedió el pasado miércoles es que fue el primer cambio en el descanso y eso es significativo, por mucho que se tuviera que reajustar el equipo después de una expulsión. Hay expectativas, ya no es un intocable. Jugar y marcar o ayudar a marcar es la premisa para su continuidad en el club. Confiemos.