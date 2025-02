La decisión de Laporta que está destrozando las secciones

Se acumulan las bajas en las secciones del Barça / VALENTÍ ENRICH / DANI BARBEITO / FCB

La guerra por el becerro de oro entre todos los organismos han convertido el calendario de los deportes profesionales en una auténtica quimera que se traduce en crecientes problemas físicos de los jugadores y por eso lo que ha hecho la Junta de Joan Laporta es un rotundo error. Y lo malo es que las consecuencias se están viendo en las secciones del Barça.

Cada vez con más partidos y más competiciones, las necesidades invitan a ampliar las plantillas y lo que está haciendo el Barça no tiene nombre. Los tan traídos recortes se llevaron por delante a Mirotic, a Cindric, a Ferrao, al lesionado Pérez de Vargas (este junio), a Emil Nielsen (en 2026), a Joao Rodrigues y a Pau Bargalló.

Son decisiones económicas. Lo que no tiene nombre es la reducción en el número de jugadores de las plantillas y de ahí las lesiones que viven esta temporada el baloncesto, el balonmano y el fútbol sala. Si no se pueden pagar fichas tan altas, contraten a tres jugadores que cobren menos y no sean tan diferenciales, pero que permitan rotar a las piezas clave.

En el baloncesto se marcharon siete jugadores y tan solo han llegado cinco. Nico Laprovittola se lesionó de gravedad en octubre y aún se espera a su sustituto tras los fiascos de Neto y de Heurtel. Después cayó Metu y el flojo rendimiento obligó a sobreutilizar a un Jan Vesely que estará KO al menos dos meses. También está lesionado Punter, Brizuela no irá con España por precaución y Justin Anderson está tocado. Hay nueve jugadores sanos contando a Sarr; el Madrid tendrá 15 cuando vuelva Gaby Deck.

En el balonmano se siguen haciendo juegos malabares y se ha pasado de descartar a dos jugadores con Xavi Pascual a que no se puedan completar las convocatorias con jugadores del primer equipo. A día de hoy están lesionados Petar Cikusa, Pol Valera, Juan Palomino y Jaime Gallego más la lesión de cruzados de Gonzalo Pérez de Vargas que no le permitirá jugar más esta temporada. Y de cara al curso que viene se esperan uno o dos jugadores menos.

Joan Laporta se equivoca reduciendo las plantillas / VALENTÍ ENRICH

También ha menguado la plantilla en el fútbol sala, donde antes se quedaban dos jugadores fuera de la convocatoria y este martes viajarán dos del filial para completar la lista. Cinco jugadores serán baja en la pista de Inter: el capitán Sergio Lozano a la espera de parte médico, Adolfo, Erick, Pito y Fits por precaución. Y eso después de la pesadilla de la pasada temporada hasta con ocho bajas.

Y faltaría el hockey, en el que antes se descartaban jugadores y en las dos últimas temporadas ha habido que tirar del filial. No se fichó ni cuando Matías Pascual se rompió la tibia y el peroné en el Mundial en noviembre de 2022. Y los planes pasan por más recortes y plantillas más cortas. Los directores deportivos y los coordinadores se hartan de pedir y de exponer que es insostenible, pero Laporta sigue firme. A menos jugadores, más lesiones y menos éxitos. Eso sí, el Palau sigue callado. ¿No despertará nunca?