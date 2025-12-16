Una decisión estructural en el Barça

Pedri, Raphinha, Lewandowski y Bardghji celebran uno de los goles del Barça frente a Osasuna en el Spotify Camp Nou / Dani Barbeito

Flick y la plantilla, con el foco puesto 100% en intentar que vuelva a ser una temporada de la que los aficionados del Barça puedan sentirse orgullosos. El listón está muy muy alto, pero el técnico germano y sus pupilos aspiran a la excelencia. Creen en ello y lucharán para ello.

En los despachos, Deco, Joao Amaral, Bojan y compañía ya tienen un rabillo del ojo dirigido a la planificación de la próxima temporada. Gajes del oficio. Bueno, eso y que en el mercado actual o te mueves a meses vista o te quedas en fuera de juego. Más aún con la situación económica del Barça (todavía esperando luz verde para alcanzar la regla 1:1 y con clubes de la Premier desbocados e inflando el precio de todo el panorama futbolístico).

OTRO MERCADO SALVAJE

Como ya ha sucedido en campañas anteriores, el área deportiva ha tenido que moverse con celeridad y apuntando a futbolistas que terminan contrato para atar talento y mejorar la calidad de una plantilla a la que Flick está moldeando a las mil maravillas. Los ingredientes están encima de la mesa y el entrenador teutón se está encargando de hacerlos subir de valor en una gran mayoría.

Flick, el principal valedor de un Gerard Martín que sigue creciendo en su juego / Dani Barbeito / SPO

Casos flagrantes como el de Gerard Martín (de 400.000 euros a 20 millones de valor de mercado en apenas un año de diferencia) o Eric Garcia (ha doblado su cotización de mercado en ocho meses, de 15 a 30 ‘kilos) dan buena fe de ello. Pero todo es cíclico. Y prácticamente cada año hay que tomar decisiones muy sensibles, algunas traumáticas.

El roster del Barça es joven en líneas generales. De hecho, en este proyecto a largo plazo que han trazado Deco, Laporta y compañía se ha ido amoldando y adecuando la masa salarial con nuevas escalas y ya solo quedan un par de casos de contratos ‘antiguos’ o desfasados, por así decirlo. Lewandowski, Frenkie o Ter Stegen, básicamente.

FICHAS, EDADES Y DECISIONES

Algunas fichas, herencias de la pasada directiva (Frenkie y Marc-André) o en el caso de Lewy contrato de estrella para convencerlo en su momento. Y tocará asumir decisiones delicadas. No solo con ellos, también con jugadores que terminan contrato como Christensen u otros a los que quizás habrá que ceder para que acaben dando un salto que es muy difícil que den aquí por lo complicado que es tener minutos. La del delantero polaco se antoja la decisión estructural de mayor envergadura.

Lewandowski no está viviendo sus mejores momentos en el FC Barcelona / Dani Barbeito

El Barça está a las puertas de una decisión por el ‘9’ vital para el futuro a medio plazo. Lewy podría aceptar quedarse con un rol más de ‘mentor’ o secundario y cobrando mucho menos. Siempre que se pacte ese estatus y no haya malentendidos, que nadie descarte que siga. Pero la idea es que Ferran siga creciendo en relevancia como está haciendo y que aterrice otra figura ultranecesaria para elevar el nivel de competencia en la punta de lanza. Con Lewy se decidirá en primavera. El resto, iremos viendo.