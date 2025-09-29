El debut de Dro y la impaciencia matadora

Dro debutó de manera oficial con 17 años / Valentí Enrich

Tengo la sensación que Lamine, Cubarsí e incluso Marc Bernal nos han mal acostumbrado. Parece que la opinión pública blaugrana espera que tras un debut de un jugador de La Masia que las sensaciones positivas sean inmediatas. No hay paciencia.

O tenemos un nuevo crack o ya no nos vale. No hay grises ni término medio. Debuta un chico de 17 años y sin cuajar un partido brillante no desentona y noto en el ambiente mucha frialdad.

Incluso en las redes sociales leí críticas y comentarios negativos de aficionados culés sobre el chaval.

Algunos comentan que está verde, otros que es un invento fallido o hay quién se enfada por un comentario mío en el que dije que no desentonó acusándome de mentiroso. Alucinante. Creo que hemos perdido el norte.

Que un jugador de la cantera debute como titular en un partido de liga tendría que ser la gran noticia positiva del encuentro mucho más allá de su rendimiento puntual en el partido y del resultado final.

Dro debutó en el Lluís Companys / Valentí Enrich

La apuesta valiente y digna de aplauso de Flick no es para lograr un resultado inmediato, es una inversión a medio y largo plazo. ¿Dro estuvo peor que sus compañeros en los primeros 45 minutos? Y aunque lo hubiera estado, bien haríamos de ser prudentes o el tiempo nos va a dejar en ridículo.

Muchos critican que se elogie en exceso a las jóvenes promesas pero es mucho más dañino para los jugadores leer críticas duras e irresponsables de sus propios aficionados.

En un debut no hay que valorar lo que el jugador ha exhibido en el campo sino lo que podrá mostrar en el futuro. ¿Repasamos lo que se escibió después del debut europeo de Messi en el campo del Shakhtar?

En aquel momento se dijo que había que fichar ya que los suplentes no daban la talla. Han pasado 20 años y no se si estamos igual o peor. Si con lo que nos ha dado La Masia somos incapaces de tener paciencia con un canterano debutante sería para cerrrar el fútbol base y dedicarse a otras labores.

Cualquier debut de un chico de 17 años de la Masia debería celebrarse como algo que nos hace diferentes de nuestros competidores. Y todo requiere un proceso. Cualquier jugador necesita crecer de manera paulativa y lo de Lamine o Cubarsí no nos puede confundir.

Tengo la impresión que algunos culés tienen tantas ganas a veces de descubrir al nuevo Messi como de encontrar al nuevo Lucendo y sacar un complejo de inferioridad absurdo que tendríamos que tener superado. ¿No todos los de la Masia valen? Evidentemente, igual que no todos los fichajes son válidos ni triunfan y nos cuestan un dineral.

Dro disputó 45 minutos contra la Real / Valentí Enrich

Si creemos que a partir de ahora los canteranos que debuten tienen que ser Lamine o Cubarsí el primer díae stamos muy equivocados. Lo de estos dos chicos es un milagro que es casi imposible repetir.

Lo normal es que suceda como le pasó a Dro en sus primeros 45 minutos e ir poco a poco. Lo normal es estar un poco nervioso el primer día.

¿No han estado ustedes nerviosos en su primer día en la oficina en un nuevo trabajo? ¿A alguien se le juzga por lo que ofrece el primer día? Y lo lógico sería que cualquier aficionado del Barça celebrara que surja otra promesa de La Masia sin juzgarlo con lupa en sus primeros pasos. Dro es un gran proyecto de club y es un valor de un futuro enorme.

Dro y Roony fueron titulares contra la Real / Valentí Enrich

Y no me vale argumentar que hay que hacer oídos sordos a estos comentarios porque cualquiera que tenga contacto con los futbolistas jóvenes sabe que hoy en día las redes sociales tienen un impacto y afectan a cualquiera.

¿Hay que trabajar con ellos en lo psicológico para que sean inmunes a ello? Sí, pero lo lógico es que los comentarios ultracríticos surjan de aficionados del Real Madrid o de otros equipos y no de tus propios aficionados.

Los aficionados del Barça tienen todo el derecho a ser muy autocríticos con su club y sus jugadores pero hacerlo con menores de dad que suben de La Masia es tirarse piedras contra su propio tejado. Soy consciente de que son una minoría que no representan a la masa social blaugrana pero son mensajes negativos que afectan.

Y encuentro a faltar más comentarios positivos y de orgullo hacia La Masia con los chavales que empiezan. Si notaran más el apoyo de su afición todavía rendirían mejor.

Hace poco un exfutbolista de la cantera me confesaba que no entiende como muchos culés se ilusionan antes con cualquier fichaje de medio pelo que con un canterano de futuro.

Él lo notó en su momento y no lo comprendía. Las razones son muy complejas y tienen un origen histórico que daría para una tesis doctoral.

Pedro Fernández 'Dro' en el entrenamiento de este martes con el Barça. / FC BARCELONA

La paciencia que mostró el club con Dembelé o hemos tenido tantos años con De Jong no la pido para los canteranos pero al menos no los matemos el primer día.

Los fichajes tienen que amortizarse y es por ello que se les da un tiempo prudencial para que exploten su talento. Los canteranos nunca tendrán este tiempo pero al menos sumemos todos para no hundirlos al primer partido discreto.

Tengamos paciencia y más cuando hay un gran futbolista en proyecto como Dro. Creo que no es demasiado pedir que nos síntamonos orgullosos de la apuesta valiente del Barça con la cantera. La Masia no se defiende pidiendo el Balón de oro para Lamine, se defiende apoyando a los aspirantes a cracks que surgen del fútbol base del club en sus inicios.

Cuando están arriba es muy fácil, el mérito es ayudarles cuando están todavía verdes y necesitan de un buen entorno para crecer sin un estrés exagerado.

El Barça, como los grandes clubs, es una entidad muy exigente y no espera a nadie pero entre eso y no confiar en las perlas del futuro va un mundo. La impaciencia puede matar a los cracks del futuro antes de hora. Reflexionemos todos.