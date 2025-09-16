¿Debería preparar un dosier el Marsella?

El defensa del Olympique Leonardo Balerdi conversa con Irfan Peljto / EFE

Pocos podían presagiar viendo cómo salió el Madrid al partido que la cosa se le complicaría tanto a los de Xabi Alonso. Los primeros minutos apuntaban a una goleada blanca para el debut del tolosarra como técnico madridista en Champions League. Incluso por momentos se olvidó la decisión de dejar a Vinicius en el banquillo. No es que el brasileño ya no sea imprescindible, es que directamente no es titular indiscutible. Y todo en medio de una negociación por renovar que parece lejos de un acuerdo. A esa historia todavía le quedan capítulos, pero hoy el Madrid tenía que centrarse en la Champions.

El desenlace fue el esperado, con un triunfo de los blancos, pero no exento de polémica. Y eso que la presión del Madrid empezó a ser menos efectiva con el paso de los minutos y el partido se convirtió en un correcalles en muchos momentos, lejos del control del que Xabi quiere impregnar el juego de los suyos.

La expulsión de Carvajal / Twitter

El Madrid iba desesperándose, poco a poco, ante el fútbol de posesión y riesgo de De Zerbi. Las imprecisiones de un atrevido Mastantuono, un Güler dormido, el poco entendimiento de Militao y Huijsen o un Fede Valverde totalmente perdido en el campo fueron la muestra evidente de que a este Madrid le falta mucho. El talento y la táctica de Xabi ha servido para iniciar LaLiga con pleno de triunfos, pero Europa es otra historia.

La agresión de Carvajal a Rulli parecía un clavo en la tumba del Madrid. Poca gracia le hará al madridismo que un jugador que es capitán y que tiene una experiencia como la suya cometa un error como ese, comprometiendo por completo el partido.

Pero no fue la sentencia de los blancos. Cuando la cosa parecía casi imposible para que el Madrid ganara, a los blancos se les apareció la carta ganadora en forma de penalti. El árbitro lo tuvo claro, pero la acción no es tan sencilla. Nos habían explicado que las manos que van hacia al suelo para apoyarse no se pitan. Hasta hoy. Por si fuera poco, viene de un rebote. Todos los criterios para que el VAR avise al árbitro.

Como siempre que a uno le favorecen, Real Madrid TV probablemente obvie la polémica en dicha acción. No pasa nada, es lo normal en cada club. Te quejas cuando te perjudican y callas cuando te favorecen. Eso forma parte de ser aficionado. El problema es cuando uno quiere ver más allá de que los árbitros se equivocan para. Unas veces te tocará a favor y otras en contra. Esta vez el error fue muy favorable para el Madrid. ¿A caso debería hacer un dosier ahora el Marsella para la FIFA? ¿Cuántos clubes se habrán sentido perjudicados en numerosas ocasiones por los árbitros? El fútbol está lejos de ser perfecto y el error arbitral ha estado y estará presente siempre. Lejos de conspiraciones y confabulaciones, lo de hoy debería hacer reflexionar a más de uno sobre lo sucedido en los últimos días.